Ивановский: Россия выступала с проектом, когда предлагалось коллективно принимать решения, но эта модель не прошла

Запад ввел бы санкции в отношении Беларуси в любом случае. Экономическая ситуация в стране, стабилизация внешней торговли и ответные меры на западное давление 7 апреля стали главными темами заседания Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Есть хорошая расхожая фраза: «Слухай бацьку». А ведь предупреждал же Президент, что коронавирус – не только болезнь, а пандемия – лишь прелюдия к новой геополитической партии на большой шахматной доске.
Александр Ивановский, политический эксперт:
Россия вот здесь вот, в Евразии, выступала со своим проектом – от Лиссабона до Владивостока, когда предлагалось коллективно участвовать в принятии решений, но эта модель не прошла, была поставлена модель, в рамках которой существует один центр, и надо смотреть ему в рот, что делается, а интересы не учитываются. Вторая особенность этой борьбы заключается в том, что финансовые операции таковы, что на один рубль реального товара, который есть, 24 рубля, которые заложены. И это, конечно, торпедирует все эти события, становится очень неустойчивой сама экономика.
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