Архивные документы, опросы свидетелей и фотоматериалы. Известны новые детали расследования дела о геноциде белорусов

Новости Беларуси. Архивные документы, опросы свидетелей и фотоматериалы. Прокуратура Минска поделилась результатами расследования дела о геноциде белорусов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Тематическая встреча с представителями сферы культуры прошла в музее истории Великой Отечественной войны.

Для руководителей и работников театров, кино, школ искусств и библиотек провели экскурсию по новой экспозиции музея, посвященной геноциду белорусского народа. В основу выставки легли материалы, предоставленные Генеральной прокуратурой Беларуси, а также исторические документы из фондов музея.

Здесь можно увидеть протоколы, заключения экспертов, фотографии, личные вещи узников лагерей смерти – мирных граждан и советских военнопленных.

Алексей Черепко, директор детской музыкальной школы искусств № 8 имени Г.Р. Ширмы:

Очень важная тема – знать своих прадедов, дедов. У меня тоже своя история есть. Дедушка родной был летчиком, сбит во время войны. Дедушка по папиной линии прошел концлагеря в Судетской области, в Чехословакии. Поэтому мне очень важно побывать на таком мероприятии. Очень ценный экспонат находится на улице – это самолет Ли-2. На этом самолете летал мой дедушка.

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Мы работаем с нашим активом – это руководители учреждений культуры, это представители театров, музеев, библиотек, музыкальных школ, школ искусств. Кроме этой диалоговой площадки, мы ежемесячно по различным тематикам в рамках единых дней информирования, которые будут запланированы, будем проводить эти встречи.