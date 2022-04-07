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Архивные документы, опросы свидетелей и фотоматериалы. Известны новые детали расследования дела о геноциде белорусов

07 апреля 2022 19:57
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Новости Беларуси. Архивные документы, опросы свидетелей и фотоматериалы. Прокуратура Минска поделилась результатами расследования дела о геноциде белорусов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Тематическая встреча с представителями сферы культуры прошла в музее истории Великой Отечественной войны.

Архивные документы, опросы свидетелей и фотоматериалы. Известны новые детали расследования дела о геноциде белорусов-1

Для руководителей и работников театров, кино, школ искусств и библиотек провели экскурсию по новой экспозиции музея, посвященной геноциду белорусского народа. В основу выставки легли материалы, предоставленные Генеральной прокуратурой Беларуси, а также исторические документы из фондов музея.

Архивные документы, опросы свидетелей и фотоматериалы. Известны новые детали расследования дела о геноциде белорусов-4

Здесь можно увидеть протоколы, заключения экспертов, фотографии, личные вещи узников лагерей смерти – мирных граждан и советских военнопленных.

Архивные документы, опросы свидетелей и фотоматериалы. Известны новые детали расследования дела о геноциде белорусов-7

Алексей Черепко, директор детской музыкальной школы искусств № 8 имени Г.Р. Ширмы:
Очень важная тема – знать своих прадедов, дедов. У меня тоже своя история есть. Дедушка родной был летчиком, сбит во время войны. Дедушка по папиной линии прошел концлагеря в Судетской области, в Чехословакии. Поэтому мне очень важно побывать на таком мероприятии. Очень ценный экспонат находится на улице – это самолет Ли-2. На этом самолете летал мой дедушка.

Архивные документы, опросы свидетелей и фотоматериалы. Известны новые детали расследования дела о геноциде белорусов-10

Архивные документы, опросы свидетелей и фотоматериалы. Известны новые детали расследования дела о геноциде белорусов-12

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Мы работаем с нашим активом – это руководители учреждений культуры, это представители театров, музеев, библиотек, музыкальных школ, школ искусств. Кроме этой диалоговой площадки, мы ежемесячно по различным тематикам в рамках единых дней информирования, которые будут запланированы, будем проводить эти встречи.

Архивные документы, опросы свидетелей и фотоматериалы. Известны новые детали расследования дела о геноциде белорусов-15

Экспозиции, посвященные геноциду белорусов, планируют открыть и в других учреждениях культуры столицы. Первый на очереди – музей истории города Минска.

# Великая Отечественная война # общество # Алексей Черепко # Виталий Брель # Фотофакт

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