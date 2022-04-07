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Лукашенко: «Беларусь и дальше будет жесточайшим образом отстаивать свои национальные интересы»

07 апреля 2022 17:29
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Новости Беларуси. Экономическая ситуация в стране, стабилизация внешней торговли, предупреждение сомневающимся союзникам и позиция Беларуси по урегулированию кризиса в Украине. Все это темы расширенного заседания Совбеза, которое 7 апреля прошло во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

И пока на нашей территории украинские дипломаты, мягко говоря, занимались не только дипломатической деятельностью, наши спецслужбы вынуждены были освобождать из украинских объятий наших водителей-международников. Филигранную работу белорусских чекистов сегодня оценил Александр Лукашенко.  

Лукашенко: «Беларусь и дальше будет жесточайшим образом отстаивать свои национальные интересы»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Что касается Беларуси, я хочу вас заверить, что Беларусь и дальше будет жесточайшим образом отстаивать свои национальные интересы. А пока еще сомневающиеся союзники должны понять: без скорейшего сплочения нашей цивилизации, без укрепления политических, экономических и военных связей нас завтра может не быть. Не будет просто. Поэтому в нынешней ситуации наряду с безусловным развитием связей с дружественными государствами очень важно изыскивать и продвигать перспективные направления, активно использовать, я бы сказал, точечную дипломатию. Достигать конкретных результатов. Пока Министерство иностранных дел Беларуси в этом плане не отличилось.  

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# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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