Лукашенко: «Беларусь и дальше будет жесточайшим образом отстаивать свои национальные интересы»

Новости Беларуси. Экономическая ситуация в стране, стабилизация внешней торговли, предупреждение сомневающимся союзникам и позиция Беларуси по урегулированию кризиса в Украине. Все это темы расширенного заседания Совбеза, которое 7 апреля прошло во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И пока на нашей территории украинские дипломаты, мягко говоря, занимались не только дипломатической деятельностью, наши спецслужбы вынуждены были освобождать из украинских объятий наших водителей-международников. Филигранную работу белорусских чекистов сегодня оценил Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается Беларуси, я хочу вас заверить, что Беларусь и дальше будет жесточайшим образом отстаивать свои национальные интересы. А пока еще сомневающиеся союзники должны понять: без скорейшего сплочения нашей цивилизации, без укрепления политических, экономических и военных связей нас завтра может не быть. Не будет просто. Поэтому в нынешней ситуации наряду с безусловным развитием связей с дружественными государствами очень важно изыскивать и продвигать перспективные направления, активно использовать, я бы сказал, точечную дипломатию. Достигать конкретных результатов. Пока Министерство иностранных дел Беларуси в этом плане не отличилось.
Читайте также:
Александр Лукашенко: хочу подчеркнуть для тех, кто кричит «нет войне». Нам война эта не нужна
Лукашенко: все, что мы производим, сегодня нужно в России. Слава богу, мы за это боролись
Лукашенко: «В Украине вообще ничего не останется украинского»