Лукашенко: «Беларусь и дальше будет жесточайшим образом отстаивать свои национальные интересы»

Новости Беларуси. Экономическая ситуация в стране, стабилизация внешней торговли, предупреждение сомневающимся союзникам и позиция Беларуси по урегулированию кризиса в Украине. Все это темы расширенного заседания Совбеза, которое 7 апреля прошло во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И пока на нашей территории украинские дипломаты, мягко говоря, занимались не только дипломатической деятельностью, наши спецслужбы вынуждены были освобождать из украинских объятий наших водителей-международников. Филигранную работу белорусских чекистов сегодня оценил Александр Лукашенко.