Лукашенко: всё, что мы производим, сегодня нужно в России. Слава богу, мы за это боролись

Новости Беларуси. Экономическая ситуация в стране, стабилизация внешней торговли, предупреждение сомневающимся союзникам и позиция Беларуси по урегулированию кризиса в Украине. Все это темы расширенного заседания Совбеза, которое 7 апреля прошло во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша открытая экспортно ориентированная экономика сдержала удар пандемии. Сейчас решили бомбить санкциями, закрытием привычных логистических путей. Остановить заводы не удалось. Конвейеры работают, зарплату люди получают. Понятно, процесс корректируют, пути выхода ищут. То есть правительство работает.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

ВВП сложился на уровне 101,2 %. Производительность труда увеличилась на 3,8. Складские запасы минимальны. Экспорт товаров за два месяца выше, чем в прошлом году, на 21,5 %.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То есть спрос на нашу продукцию вырос и нет проблем сегодня с ее реализацией, потому что практически все, что мы производим, сегодня нужно на нашем основном прежде всего рынке. В Российской Федерации. Слава богу, мы за это боролись.

Роман Головченко:

Положительное сальдо внешней торговли сложилось на уровне +700 миллионов долларов США. Неплохие финансовые показатели предприятий. Чистая прибыль возросла более чем в три раза, рентабельность продаж превысила 9 %. Сохраняется дисциплина платежей. Сохранена положительная динамика роста реальных доходов населения.