Александр Лукашенко: хочу подчеркнуть для тех, кто кричит «нет войне». Нам война эта не нужна

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Почти сразу после начала активной фазы боевых действий на территории Украины Беларусь традиционно постаралась наладить диалог между сторонами конфликта. Еще раз хочу подчеркнуть для тех, кто кричит: «Нет войне». Нам война эта не нужна. Потому что в результате этого конфликта двух славянских народов больше всего пострадать можем мы. Об этом я тоже говорил с первого дня этого конфликта, этого противостояния Украины и России. Мы в очередной раз предложили России и Украине безопасное место для переговоров, организовав их и каким-то образом принимая в них участие, не навязывая свою волю и прочее. Наша инициатива была услышана и с благодарностью принята. В Беларуси прошли три встречи россиян и украинцев, где обозначены были пути движения к мирному договору. Счастье надо искать у себя. Как я давно говорю, три славянских народа должны наконец-то, осознав то, что происходит в мире в глобальном плане, сесть за стол и договориться. Договориться на равных.

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