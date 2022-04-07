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Лукашенко: «Профессиональные действия наших военных и дипломатов остались незамеченными на Западе. Это естественно»

07 апреля 2022 17:53
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Новости Беларуси. Экономическая ситуация в стране, стабилизация внешней торговли, предупреждение сомневающимся союзникам и позиция Беларуси по урегулированию кризиса в Украине. Все это темы расширенного заседания Совбеза, которое 7 апреля прошло во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидаемо, много времени посвятили блоку экономических вопросов. Вопреки ожиданиям Запада, Беларусь справляется с давлением. Предприятия переориентируют экспортные потоки, расширяют географию поставок. Президент ориентирует и дальше заниматься продвижением перспективных направлений, проведением точечной дипломатии.

Лукашенко: «Профессиональные действия наших военных и дипломатов остались незамеченными на Западе. Это естественно»-1

Высказался Александр Лукашенко и по ситуации в Украине. Глава государства убежден, что на переговорах о мирном урегулировании кризиса должна прозвучать и позиция Беларуси. Происходящее у наших границ серьезно влияет на внутреннюю обстановку.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Попытки найти мир на чужой территории ни к чему хорошему не приводят. Советчики у киевского руководства не те.

Лукашенко: «Профессиональные действия наших военных и дипломатов остались незамеченными на Западе. Это естественно»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Профессиональные действия наших военных и дипломатов остались незамеченными на Западе. Это естественно. Чтобы вы знали, Стамбул – это давление Запада на Украину ни в коем случае не ехать в Беларусь. Им не нужна была миротворческая миссия в Беларуси. Почему? По замыслу я вам сказал: они в одну корзину нас сложили с Россией и решили заодно разобраться. Ну какая миротворческая площадка в Украине? Надо, к примеру, в Стамбуле, в стране НАТО (читайте далее).

Лукашенко: «Профессиональные действия наших военных и дипломатов остались незамеченными на Западе. Это естественно»-7

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# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Владимир Макей # Фотофакт

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