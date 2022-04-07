Лукашенко: «Профессиональные действия наших военных и дипломатов остались незамеченными на Западе. Это естественно»

Новости Беларуси. Экономическая ситуация в стране, стабилизация внешней торговли, предупреждение сомневающимся союзникам и позиция Беларуси по урегулированию кризиса в Украине. Все это темы расширенного заседания Совбеза, которое 7 апреля прошло во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидаемо, много времени посвятили блоку экономических вопросов. Вопреки ожиданиям Запада, Беларусь справляется с давлением. Предприятия переориентируют экспортные потоки, расширяют географию поставок. Президент ориентирует и дальше заниматься продвижением перспективных направлений, проведением точечной дипломатии.

Высказался Александр Лукашенко и по ситуации в Украине. Глава государства убежден, что на переговорах о мирном урегулировании кризиса должна прозвучать и позиция Беларуси. Происходящее у наших границ серьезно влияет на внутреннюю обстановку. Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Попытки найти мир на чужой территории ни к чему хорошему не приводят. Советчики у киевского руководства не те.