Шиманович и Козырева выиграли челленджер в Канберре в парном разряде

Ирина Шиманович выиграла челленджер в Канберре в парном разряде. Землячка выступает с Марией Козыревой из России. Девушки в напряженном двухчасовом поединке одолели российско-японскую пару Вера Звонарева/Эна Сибахара, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый сет прошел в яркой борьбе и завершился только на тай-брейке в пользу соперниц. Однако Ирина и ее напарница взяли реванш во второй партии. Судьба противостояния решилась на чемпионском тай-брейке. Белорусско-российский дуэт поначалу уступал, после чего выдал серию из пяти успешных розыгрышей и праздновал итоговую викторию – 6:7, 7:5, 10:8.

Для спортсменок это первый титул в новом году. Победная серия финалов для Шиманович составляет уже восемь матчей, и все они в паре с Марией Козыревой.