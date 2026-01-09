Страшный сон европейских фермеров сбылся – ЕС одобрил торговую сделку с МЕРКОСУР

О последствиях такого шага для Европы и как восприняли эту новость местные аграрии – в нашем следующем сюжете.

Эксперты предупреждают: открытие крупнейшей в мире зоны свободной торговли может серьезно ударить по рынкам европейских сельхозпроизводителей, обострить конкуренцию и изменить ценовую политику на продукты питания.

Самый страшный сон европейских фермеров стал реальностью. 9 января Европейский союз дал «зеленый свет» торговому соглашению с экономическим блоком МЕРКОСУР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Формально оно завершает 25-летний диалог с Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем и подводит черту под годами внутренних разногласий в Евросоюзе.

Брюссель получил свою бумажную победу, чтобы прикрыть дыры тонущего корабля, а МЕРКОСУР – лакомый рынок сбыта. При этом европейский фермер оказался в этой большой игре разменной монетой, которую стратеги из стеклянных башен отдали без лишних сожалений.

Для тысяч хозяйств от Балтики до Средиземноморья соглашение с МЕРКОСУР означает беспощадную конкуренцию с гигантами агробизнеса из Бразилии и Аргентины. И все это происходит в момент, когда европейская аграрная отрасль и без того задыхается под грузом внутреннего кризиса. Континент вот уже несколько месяцев сотрясают невиданные по масштабу и радикализму фермерские протесты.

Аграрии проигрывали этот бой поэтапно, с ноября, каждый раз, когда получали от своих властей не решение, а новый удар в спину. Все началось с ценового шока на энергоносители и удобрения, который обескровил малый и средний агробизнес.

Затем на головы фермеров обрушился скандал с мошенничеством в системе европейских субсидий. Миллиарды евро, предназначенные для поддержки труда на земле, утекали через схемы подставных получателей.

Параллельно бюрократический маховик дал сбой в самом простом – начались неприличные задержки с прямыми выплатами, которые поставили тысячи хозяйств на грань банкротства. Апофеозом этого управленческого коллапса стал карательный ответ на вспышку оспы овец и коз. Фермеров принудили своими руками пускать под нож и больных, и здоровых животных за компенсацию, которой не хватит даже на новое стадо.