Владимир Караник: «Ситуация абсолютно стабильная, ранние яровые уже посеяны на площади более 70%»

Новости Беларуси. Экономическая ситуация в стране, стабилизация внешней торговли, предупреждение сомневающимся союзникам и позиция Беларуси по урегулированию кризиса в Украине. Все это темы расширенного заседания Совбеза, которое 7 апреля прошло во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

Ситуация абсолютно стабильная, ранние яровые уже посеяны на площади более 70 %. Могли бы, наверное, и больше, просто не во всех районах погодные условия и готовность почвы позволяют более активно проводить посевную кампанию. Полностью обеспечены топливом, удобрениями, техникой, посевным материалом. Каких-то проблем мы не видим. Экономика – на сегодняшний момент предприятия все стабильно работают. Видим, естественно, какие-то проблемы, связанные с турбулентностью на внешнем контуре. Но оперативно принимаем все решения по активизации программы импортозамещения, освоению новых рынков сбыта, выстраиванию новых логистических цепочек, обеспечению платежей.

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