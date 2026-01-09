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Пункты обогрева Красного Креста организовали в Минске

09 января 2026 17:59
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Горячий чай и психологическая поддержка. В Минске в связи с ухудшением погодных условий организовали пункты обогрева Красного Креста. Во всех районах города развернулись семь локаций. Некоторые из точек расположены недалеко от автобусных остановок. В каждом можно согреться, выпить горячий чай, перекусить и получить необходимую помощь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Также в наличии теплые вещи. Волонтеры готовы бесплатно выдать необходимую одежду, в том числе для тех, кто попал в непогоду или не имеет постоянного места жительства. Горожане, желающие помочь, могут передать вещи в хорошем состоянии представителям Минской городской организации Белорусского Красного Креста.

Пункты обогрева Красного Креста организовали в Минске-2

Сергей Лепешко, заместитель председателя Минской городской организации Белорусского Красного Креста:
У нас работает уже два контейнера круглосуточных, на Харьковской и Могилевской. А так в организации можно принести вещи, которые мы принимаем с огромной радостью. Мы их пересматриваем. Может быть, есть люди без определенного места жительства, им необходима теплая одежда, мы выдадим безвозмездно. 

За время работы в пункты обогрева уже обратились около сотни человек. Волонтеры также помогают в расчистке снега у социальных объектов.

# Сергей Лепешко # Красный Крест # Погода в Беларуси

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