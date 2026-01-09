Пункты обогрева Красного Креста организовали в Минске

Горячий чай и психологическая поддержка. В Минске в связи с ухудшением погодных условий организовали пункты обогрева Красного Креста. Во всех районах города развернулись семь локаций. Некоторые из точек расположены недалеко от автобусных остановок. В каждом можно согреться, выпить горячий чай, перекусить и получить необходимую помощь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Также в наличии теплые вещи. Волонтеры готовы бесплатно выдать необходимую одежду, в том числе для тех, кто попал в непогоду или не имеет постоянного места жительства. Горожане, желающие помочь, могут передать вещи в хорошем состоянии представителям Минской городской организации Белорусского Красного Креста.