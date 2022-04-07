Лукашенко: «Если союз Беларуси и России не устоит, рухнет. Будет очень плохо. Мягко говоря»

Прошло оно в расширенном формате: с участием министра экономики, всех губернаторов, помощника по вопросам развития финансово-кредитной системы. Экономическая война против нашей страны ведется уже почти два года. И за это время, вопреки ожиданиям Запада, кризис не опустил страну на дно. Но, скорее всего, Евросоюз и сам не просчитал, что попадет в свою же ловушку: как результат – пустые полки в европейских магазинах, подскочивший ценник на самое необходимое и, парадокс, заготовка дров на будущую зиму – уже нынешней весной. Скорость принятия санкций и глубина их проработки говорят о том, что нанести удар по Беларуси готовились заранее. И как отметил 7 апреля Александр Лукашенко, при любом сценарии и развитии российско-украинских отношений мы получили бы пакеты санкций. К подобной ситуации страна готовилась. Об этом говорит увеличение экспорта – рост по сравнению с 2021 годом превысил 20 %, увеличились объемы производства сельхозпродукции и финансовые показатели ведущих предприятий страны. В целом, как отметил в своем докладе премьер-министр Роман Головченко, в ключевых отраслях экономики ситуация управляемая. В свою же очередь, Президент ориентирует всех и дальше усиленно заниматься продвижением перспективных направлений и проведением «точечной дипломатии».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо понимать. Это мы вот зациклились на не деталях даже, а на части проблемы в мировом масштабе. Это только часть, о чем я говорю. Санкции против России и против нас, этот конфликт в Украине и так далее. Глобально, это противостояние Соединенных Штатов Америки и Китая. А как тут с Китаем разобраться? Если вроде тут немалый гигант путается под ногами в виде России, да еще и тут Беларусь пристегнулась. Поэтому, грубо говоря, походя мимо, решая глобальную проблему переустройства мира, а появился новый мощный игрок – Китай. Так вот, мимо походя, пытаются разобраться с Россией и Беларусью. То есть это часть того глобального, которое всем нам в ближайшее время предстоит лицезреть. Будет очень плохо, если союз Беларуси и России не устоит, рухнет. Будет очень плохо. Мягко говоря. Эти санкции, может быть, вводились бы не сразу, а несколькими пакетами. Но мы бы их получили в любом случае. И даже здесь речь идет больше о России. По сути, эти ограничительные меры в отношении России и Беларуси, введенные Соединенными Штатами и их союзниками, в итоге становятся санкциями для всего мира. Разрушена система, сложившаяся система торговли. Они делают слабее государства, которые их уводят и даже в большей степени вредят этим государствам. Возьмите Европейский Союз: не хватает топлива – то цены подскочили, не хватает продовольствия – сельское хозяйство очень насторожилось, не хватает минеральных удобрений и прочее. Понимающие эту проблему державы, в частности Китай, выступают против санкций стран Западного мира, дестабилизирующих мировой рынок. Китай очень осторожная страна – в омут никогда не бросается. Но если уже об этом начали говорить – это значит, что крупнейшего в мире торгового партнера эти санкции прилично зацепили.