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Макей: многие страны не голосуют по чувствительным для нас вопросам. Мы будем это учитывать в выстраивании политики

07 апреля 2022 17:50
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Новости Беларуси. Экономическая ситуация в стране, стабилизация внешней торговли, предупреждение сомневающимся союзникам и позиция Беларуси по урегулированию кризиса в Украине. Все это темы расширенного заседания Совбеза, которое 7 апреля прошло во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Макей: многие страны не голосуют по чувствительным для нас вопросам. Мы будем это учитывать в выстраивании политики-1

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:  
Очень многие страны даже постсоветского пространства, даже ближайшие союзники России и Беларуси ведут себя очень осторожно. И не голосуют по чувствительным для нас вопросам, оправдываясь, что мы воздерживаемся или не будем принимать участие в голосовании, хотя ранее поддерживали и Беларусь, и Россию по тем или иным вопросам. Нам тоже понятна их логика, как я уже сказал, мы будем это учитывать в выстраивании нашей политики.  

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# Международная политика # общество # Владимир Макей # Евгений Пустовой # Фотофакт

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