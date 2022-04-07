Макей: многие страны не голосуют по чувствительным для нас вопросам. Мы будем это учитывать в выстраивании политики

Новости Беларуси. Экономическая ситуация в стране, стабилизация внешней торговли, предупреждение сомневающимся союзникам и позиция Беларуси по урегулированию кризиса в Украине. Все это темы расширенного заседания Совбеза, которое 7 апреля прошло во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Очень многие страны даже постсоветского пространства, даже ближайшие союзники России и Беларуси ведут себя очень осторожно. И не голосуют по чувствительным для нас вопросам, оправдываясь, что мы воздерживаемся или не будем принимать участие в голосовании, хотя ранее поддерживали и Беларусь, и Россию по тем или иным вопросам. Нам тоже понятна их логика, как я уже сказал, мы будем это учитывать в выстраивании нашей политики.
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