Сугробы в полметра, метель и снегопад. Беларусь накрыл циклон «Улли»

На расчистке улиц от снега задействованы тысячи работников ЖКХ. Используется весь потенциал дорожников. Не остались в стороне и военные. К разгулу стихии готовились заранее. Но похоже, что работы хватит еще не на один день и не только специализированным службам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Флешмоб «поможем коммунальщикам» уже вирусится в соцсетях. К расчистке сугробов присоединился и глава государства. Борьба с последствиями стихии объединила всю страну. До сих пор в Беларуси отмечается снег, порывистый ветер, в придачу и достаточно морозно. О пятничном вызове погоды – в материале наших корреспондентов.

Мощная снежная стена, ветер буквально валит с ног, сугробы до полуметра. В такой реальности 9 января проснулась Беларусь. В Европе циклон назвали «Фрэнсис-Улли», а белорусы окрестили его «мини-Хавьером». Тот самый «Хавьер» в 2013 году стал суровым, но бесценным уроком. Работа над ошибками позволила создать четкий план, готовиться заранее. Белорусов ждут морозы! Прогноз от синоптиков.

В Могилевской области, которой досталось больше всего, ситуационный штаб начал работать еще два дня назад. Все службы были переведены в полную готовность. Именно это помогло региону не попасть в ловушки, которые расставила стихия. Центральные дороги расчищены, машины троллейбусного и автобусного парков вышли на линию в полном составе. В Минске борются с последствиями обильных снегопадов.

Сергей Монастыренко, директор Могилевского филиала «Троллейбусный парк №1» предприятия «Могилевоблавтотранс»:

В штатном режиме сработали, никаких задержек и никаких препятствий для нормального выпуска в плановом объеме не было. Мы выпустили 72 машины, запланированные в рабочие дни. Люди, пусть и с небольшим опозданием, но смогли добраться на работу.

К приходу стихии готовились и в Витебской области. В ночное время основные магистрали расчищали более трех десятков единиц техники. Утром их количество увеличили почти в пять раз. Машины с главных улиц свернули во дворы благодаря слаженным действиям. Областной центр не превратился в одну большую парковку, и люди смогли добраться до пунктов назначения. Когда циклон «Улли» уйдет из Беларуси? Узнали в Белгидромете.

Мы сами из Санкт-Петербурга. У нас бывает хуже, у вас лучше расчищают.

Все были готовы, так что все хорошо. Будем дальше сражаться.

Помощь спасателей потребовалась практически во всех областях. За последние сутки сотрудники МЧС извлекли из-под снега больше 100 легковых автомобилей. Отбуксировали автобусы, убирали упавшие деревья на дорогах. Сотрудники МЧС помогают устранять последствия непогоды.