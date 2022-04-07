Лукашенко: «С учётом событий в Украине наступление на нас пошло по всем фронтам, как я говорю, за компанию»

Запад ввел бы санкции в отношении Беларуси в любом случае. Экономическая ситуация в стране, стабилизация внешней торговли и ответные меры на западное давление 7 апреля стали главными темами заседания Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Экономическая война против Беларуси ведется уже почти два года. С учетом событий в Украине наступление на нас пошло по всем фронтам, как я говорю, за компанию: в торговле, финансах, логистике. Главная цель – перекрыть наши экспортные каналы, ослабить через импортные ограничения, чтобы в конечном итоге все это отразилось на населении и благосостоянии нашего населения. Скорость принятия санкций, а также глубина проработки свидетельствуют о том, что они готовились давно и тщательно.

Во время недавнего визита в Москву с президентом Путиным мы рассмотрели вопросы взаимного сотрудничества в промышленности, грузоперевозках, топливно-энергетической и финансовой сферах. Главное, мы одинаково оцениваем ту ситуацию, которая сложилась вокруг Беларуси и России. Для наших стран действительно открываются новые окна возможностей. С уходом западных компаний с рынка Союзного государства высвободились огромнейшие ниши, которые нам предстоит освоить. Вопрос в том, что нам мешало это делать раньше – лоббисты, конкуренция, коррупция? Наверное, все в целом.