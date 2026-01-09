Бал «Рождественская симфония» прошёл в Витебске
В Витебске сегодня кружила не только вьюга, но и танцевальные пары на паркете. В городе прошел областной бал для представителей «золотого возраста». На «Рождественскую симфонию» пригласили прекрасных дам и галантных кавалеров. Компанию им с удовольствием составила и молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Витебский бал – одна из жемчужин благотворительной инициативы «От всей души». С каждым годом «Рождественская симфония» звучит все ярче и мелодичнее. Если 3 года назад хореографическое мастерство демонстрировали около 60 человек, то сегодня любителей танца втрое больше. Наряды ослепляют. Кавалеры во фраках и белых рубашках. Дамы в пышных платьях.
Мы на этом балу второй раз. Нам первый раз очень понравилось. Ну и сейчас. Такой великолепный зал. Ну просто восторг.
Очень приятно видеть столько добродушных, желанных, позитивных людей, улыбчивых. Когда приезжаешь на эти мероприятия, душа отдыхает.
Вера Астапенко, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома:
Рождественский бал – это еще один раз выразить признательность людям старшего поколения за тот труд, который они делали во благо нашей Витебской области и во благо нашей Республики Беларусь.
На протяжении нескольких месяцев участники бала репетировали, изучали историю танца, оттачивали движения. Их не испугала даже январская вьюга. На паркете представители практически всех районов Витебской области. Тот случай, когда для настоящего искусства преград не существует.