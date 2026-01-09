Бал «Рождественская симфония» прошёл в Витебске

В Витебске сегодня кружила не только вьюга, но и танцевальные пары на паркете. В городе прошел областной бал для представителей «золотого возраста». На «Рождественскую симфонию» пригласили прекрасных дам и галантных кавалеров. Компанию им с удовольствием составила и молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Витебский бал – одна из жемчужин благотворительной инициативы «От всей души». С каждым годом «Рождественская симфония» звучит все ярче и мелодичнее. Если 3 года назад хореографическое мастерство демонстрировали около 60 человек, то сегодня любителей танца втрое больше. Наряды ослепляют. Кавалеры во фраках и белых рубашках. Дамы в пышных платьях.

Мы на этом балу второй раз. Нам первый раз очень понравилось. Ну и сейчас. Такой великолепный зал. Ну просто восторг.

Очень приятно видеть столько добродушных, желанных, позитивных людей, улыбчивых. Когда приезжаешь на эти мероприятия, душа отдыхает.

Вера Астапенко, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома:

Рождественский бал – это еще один раз выразить признательность людям старшего поколения за тот труд, который они делали во благо нашей Витебской области и во благо нашей Республики Беларусь.