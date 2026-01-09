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Бал «Рождественская симфония» прошёл в Витебске

09 января 2026 18:00
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В Витебске сегодня кружила не только вьюга, но и танцевальные пары на паркете. В городе прошел областной бал для представителей «золотого возраста». На «Рождественскую симфонию» пригласили прекрасных дам и галантных кавалеров. Компанию им с удовольствием составила и молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бал «Рождественская симфония» прошёл в Витебске-2

Витебский бал – одна из жемчужин благотворительной инициативы «От всей души». С каждым годом «Рождественская симфония» звучит все ярче и мелодичнее. Если 3 года назад хореографическое мастерство демонстрировали около 60 человек, то сегодня любителей танца втрое больше. Наряды ослепляют. Кавалеры во фраках и белых рубашках. Дамы в пышных платьях.

Бал «Рождественская симфония» прошёл в Витебске-4

Мы на этом балу второй раз. Нам первый раз очень понравилось. Ну и сейчас. Такой великолепный зал. Ну просто восторг. 

Очень приятно видеть столько добродушных, желанных, позитивных людей, улыбчивых. Когда приезжаешь на эти мероприятия, душа отдыхает. 

Вера Астапенко, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома:
Рождественский бал – это еще один раз выразить признательность людям старшего поколения за тот труд, который они делали во благо нашей Витебской области и во благо нашей Республики Беларусь. 

Бал «Рождественская симфония» прошёл в Витебске-6

На протяжении нескольких месяцев участники бала репетировали, изучали историю танца, оттачивали движения. Их не испугала даже январская вьюга. На паркете представители практически всех районов Витебской области. Тот случай, когда для настоящего искусства преград не существует.

# Благотворительность

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