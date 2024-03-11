Другая сторона материнства: кто виноват в трагедиях с детьми? Разбирались эксперты «По существу»

Нужно ли в Беларуси пересматривать систему поддержки многодетных семей? Кто должен контролировать трату средств на воспитание детей? Кто виноват в том, что с маленькими белорусами случается страшное? Остросоциальная дискуссия в ток-шоу «По существу»! «Проверка будет проведена по данному факту полностью». О ситуации в Орше Кирилл Казаков, СТВ:

По Орше если говорить. Когда проверяются подобные случаи, виновными могут оказаться люди, которые изначально не появляются в фокусе внимания прессы. Кто это и каким образом этих людей обозначить?

Роман Сидоренко, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генеральной прокуратуры Беларуси:

Как правило, это должностные лица государственных органов, которые, в соответствии с законодательством, должны исполнять функции и задачи по защите детей. Кирилл Казаков:

То есть те, кто контролирует. Условно говоря, государство выделяет родителям квартиру, дает пособия, и кто-то должен это контролировать. Роман Сидоренко:

Совершенно верно. Существует большая система, которая непосредственно как на уровне законодательных актов, так и на уровне решений местных исполнительных, распорядительных органов этот вопрос регулирует. И сегодня мы пока не можем говорить однозначно, кто виноват в этом вопросе, но можем сказать, что проверка будет проведена по данному факту полностью, всесторонне и объективно. И лица, которые действительно по своему формальному отношению к исполнению обязанностей допустили данные факты, понесут ответственность. Надо не забывать, что важную роль в вопросах недопущения подобных фактов играет общественность. Соседи, знакомые, которые видят и молчат, наверное, не в меньшей степени виноваты, чем должностные лица государственных органов. Как в МВД определяют проблемные семьи? Кирилл Казаков:

Мы живем в Каменной Горке. Там даже никто не вдается в расшифровывание, СОП – это СОП, дети, с которыми сложно общаться. Этот статус когда они получают и как вы начинаете понимать, что проблемная семья?

Василий Демидович, заместитель начальника отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних МВД Беларуси:

Дело в том, что органы внутренних дел работают по выявлению такой категории семей в трех направлениях. Первое – это выявление. Мы выявляем в ходе посещений семей по месту жительства, проведения индивидуальной профилактической работы как с несовершеннолетним, так и с родителями. Кирилл Казаков:

Хлеб покупают, сапожки на месте. Вы же не пойдете в каждую семью? Есть какой-то оперативный повод. Василий Демидович:

Выявление и заключается в этом. Мы можем получать тревожные звоночки от соседей, родственников, знакомых о том, что родители злоупотребляют спиртными напитками, может быть, шумят где-то. В рамках ведения административного процесса мы устанавливаем, что родитель является семейным скандалистом, дебоширом либо пьяницей. В связи с этим наступает вторая наша функция – информирование заинтересованных государственных органов. Органов опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних. И третья функция – это профилактическая работа. В Беларуси могут ввести ответственность для родителей, если ребенок пострадает из-за недосмотра. Многодетная семья – неблагополучная. Такое клише все еще существует? Кирилл Казаков:

Вас не коробит клише? У моей прабабушки было пятеро детей в семье, и это было мало. У нас сейчас пятеро детей – ай-яй-яй, понятно, тут же к милиции: это СОП. Если в классе учатся дети из многодетных семей, значит, класс неблагополучный. История клишируется, вбивается в голову. Алена Сырова, СТВ:

В Беларуси мы дожили до того момента, когда семья, где трое детей, под это не попадает. Кирилл Казаков:

А вот четверо – уже. Как?

Татьяна Кравченко, председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей:

Вы утрируете очень сильно. Может быть, 30 лет назад действительно такое было: если многодетная семья, то это неблагополучная семья. И мне всегда приходилось, где бы я ни была, менять мнение общества и тех, кто это говорит. Я всегда говорила: там, где бегает один ребенок и неблагополучная семья, его же не видно, а где десять… Я живу в доме, десять детей было, неблагополучная семья, они все выскочат на улицу – их всех видно, они зимой босиком, раздетые, разутые. А рядом один, тоже неблагополучный, но его не видно. И поэтому – ага, десять детей, значит, неблагополучная семья. Сейчас, к счастью, такое мнение немножечко осело уже, так не говорят. Тогда, что греха таить, даже чиновники обращались к многодетным как ко второму сорту. Если вы нарожали – простите за такое нехорошее слово – вы сами и соображайте, что с ними делать. Сейчас уже ни один чиновник такое не позволит себе сказать. И общество немножко по-другому относится к многодетным семьям. Обязанности учеников и их родителей перед школой – такое понятие есть? Кирилл Казаков:

Есть или должны ли быть какие-то обязанности ученика перед школой? Родителей учеников?

Елена Симакова, заместитель начальника управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси:

Безусловно. У каждого субъекта образовательных отношений есть свои права и обязанности. Кодекс об образовании говорит о том, что и у родителей, и у детей как обучающихся есть обязанности. Кирилл Казаков:

А контролируются они как? Елена Симакова:

Они контролируются тем учреждением, где эти дети ходят в школу, либо это учреждение профессионального образования. Безусловно, это все контролируется. Рассматриваются на совете профилактики такие учащиеся, выносятся какие-то решения, издаются приказы о наказании таких детей. Но мне кажется, что тут корень все-таки не в самих детях, а в большей степени в том, насколько родители вкладывают в них уважение перед учителем и то, что то, что делается в школе, важно для самого ребенка. Не для учителей нужно, чтобы он хорошо учился и выполнял домашнее задание или вел себя хорошо на уроке. Это нужно прежде всего ему самому. Поэтому, если есть взаимодействие с родителями, понимание со стороны родителей… Читайте также: Гайдукевич: мы как депутаты будем инициировать ужесточение ответственности за педофилию Школы замалчивают проблемы, чтобы не испортить статистику? Рассказали в Министерстве образования Часто ли происходят истории с гибелью детей в неблагополучных семьях? Ответил эксперт «Ювенальной юстиции никогда не будет»

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

У нас многодетная мать, трое детей – это уже героиня. Государство уделяет внимание и по жилью, и по социальным вопросам, и отношение. Я как депутат могу сказать, что на самом деле в исполкомах, горисполкомах, в Совете министров отношение к этим людям серьезное. Но это если они действительно хотят заниматься детьми, мы не можем всех под одну гребенку подвести. Есть примеры, у женщины пять детей, она живет ими. Она и работает, и воспитывает. А есть трое, а она только пьет. У нас иногда люди путают ювенальную юстицию с защитой государства детей, которые оказались в семье алкашей. Это путать не надо. Ювенальной юстиции никогда не будет, а от алкашей Президент требует четко, если мы видим, что они пьют, деньги уходят в никуда, значит мы должны этих детей изымать, деньги забирать, принимать соответствующие меры. Есть ли механизма контроля за тем, как многодетные используют выделенные деньги? Кирилл Казаков, СТВ:

Как контролировать деньги? Или такого механизма быть не может?