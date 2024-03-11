Другая сторона материнства: кто виноват в трагедиях с детьми? Разбирались эксперты «По существу»
Нужно ли в Беларуси пересматривать систему поддержки многодетных семей? Кто должен контролировать трату средств на воспитание детей? Кто виноват в том, что с маленькими белорусами случается страшное? Остросоциальная дискуссия в ток-шоу «По существу»!
«Проверка будет проведена по данному факту полностью». О ситуации в Орше
Кирилл Казаков, СТВ:
По Орше если говорить. Когда проверяются подобные случаи, виновными могут оказаться люди, которые изначально не появляются в фокусе внимания прессы. Кто это и каким образом этих людей обозначить?
Роман Сидоренко, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генеральной прокуратуры Беларуси:
Как правило, это должностные лица государственных органов, которые, в соответствии с законодательством, должны исполнять функции и задачи по защите детей.
Кирилл Казаков:
То есть те, кто контролирует. Условно говоря, государство выделяет родителям квартиру, дает пособия, и кто-то должен это контролировать.
Роман Сидоренко:
Совершенно верно. Существует большая система, которая непосредственно как на уровне законодательных актов, так и на уровне решений местных исполнительных, распорядительных органов этот вопрос регулирует. И сегодня мы пока не можем говорить однозначно, кто виноват в этом вопросе, но можем сказать, что проверка будет проведена по данному факту полностью, всесторонне и объективно. И лица, которые действительно по своему формальному отношению к исполнению обязанностей допустили данные факты, понесут ответственность.
Надо не забывать, что важную роль в вопросах недопущения подобных фактов играет общественность. Соседи, знакомые, которые видят и молчат, наверное, не в меньшей степени виноваты, чем должностные лица государственных органов.
Как в МВД определяют проблемные семьи?
Кирилл Казаков:
Мы живем в Каменной Горке. Там даже никто не вдается в расшифровывание, СОП – это СОП, дети, с которыми сложно общаться. Этот статус когда они получают и как вы начинаете понимать, что проблемная семья?
Василий Демидович, заместитель начальника отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних МВД Беларуси:
Дело в том, что органы внутренних дел работают по выявлению такой категории семей в трех направлениях. Первое – это выявление. Мы выявляем в ходе посещений семей по месту жительства, проведения индивидуальной профилактической работы как с несовершеннолетним, так и с родителями.
Кирилл Казаков:
Хлеб покупают, сапожки на месте. Вы же не пойдете в каждую семью? Есть какой-то оперативный повод.
Василий Демидович:
Выявление и заключается в этом. Мы можем получать тревожные звоночки от соседей, родственников, знакомых о том, что родители злоупотребляют спиртными напитками, может быть, шумят где-то. В рамках ведения административного процесса мы устанавливаем, что родитель является семейным скандалистом, дебоширом либо пьяницей. В связи с этим наступает вторая наша функция – информирование заинтересованных государственных органов. Органов опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних. И третья функция – это профилактическая работа.
В Беларуси могут ввести ответственность для родителей, если ребенок пострадает из-за недосмотра.
Многодетная семья – неблагополучная. Такое клише все еще существует?
Кирилл Казаков:
Вас не коробит клише? У моей прабабушки было пятеро детей в семье, и это было мало. У нас сейчас пятеро детей – ай-яй-яй, понятно, тут же к милиции: это СОП. Если в классе учатся дети из многодетных семей, значит, класс неблагополучный. История клишируется, вбивается в голову.
Алена Сырова, СТВ:
В Беларуси мы дожили до того момента, когда семья, где трое детей, под это не попадает.
Кирилл Казаков:
А вот четверо – уже. Как?
Татьяна Кравченко, председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей:
Вы утрируете очень сильно. Может быть, 30 лет назад действительно такое было: если многодетная семья, то это неблагополучная семья. И мне всегда приходилось, где бы я ни была, менять мнение общества и тех, кто это говорит. Я всегда говорила: там, где бегает один ребенок и неблагополучная семья, его же не видно, а где десять… Я живу в доме, десять детей было, неблагополучная семья, они все выскочат на улицу – их всех видно, они зимой босиком, раздетые, разутые. А рядом один, тоже неблагополучный, но его не видно. И поэтому – ага, десять детей, значит, неблагополучная семья.
Сейчас, к счастью, такое мнение немножечко осело уже, так не говорят. Тогда, что греха таить, даже чиновники обращались к многодетным как ко второму сорту. Если вы нарожали – простите за такое нехорошее слово – вы сами и соображайте, что с ними делать. Сейчас уже ни один чиновник такое не позволит себе сказать. И общество немножко по-другому относится к многодетным семьям.
Обязанности учеников и их родителей перед школой – такое понятие есть?
Кирилл Казаков:
Есть или должны ли быть какие-то обязанности ученика перед школой? Родителей учеников?
Елена Симакова, заместитель начальника управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси:
Безусловно. У каждого субъекта образовательных отношений есть свои права и обязанности. Кодекс об образовании говорит о том, что и у родителей, и у детей как обучающихся есть обязанности.
Кирилл Казаков:
А контролируются они как?
Елена Симакова:
Они контролируются тем учреждением, где эти дети ходят в школу, либо это учреждение профессионального образования. Безусловно, это все контролируется. Рассматриваются на совете профилактики такие учащиеся, выносятся какие-то решения, издаются приказы о наказании таких детей.
Но мне кажется, что тут корень все-таки не в самих детях, а в большей степени в том, насколько родители вкладывают в них уважение перед учителем и то, что то, что делается в школе, важно для самого ребенка. Не для учителей нужно, чтобы он хорошо учился и выполнял домашнее задание или вел себя хорошо на уроке. Это нужно прежде всего ему самому. Поэтому, если есть взаимодействие с родителями, понимание со стороны родителей…
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«Ювенальной юстиции никогда не будет»
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
У нас многодетная мать, трое детей – это уже героиня. Государство уделяет внимание и по жилью, и по социальным вопросам, и отношение. Я как депутат могу сказать, что на самом деле в исполкомах, горисполкомах, в Совете министров отношение к этим людям серьезное. Но это если они действительно хотят заниматься детьми, мы не можем всех под одну гребенку подвести. Есть примеры, у женщины пять детей, она живет ими. Она и работает, и воспитывает. А есть трое, а она только пьет. У нас иногда люди путают ювенальную юстицию с защитой государства детей, которые оказались в семье алкашей. Это путать не надо. Ювенальной юстиции никогда не будет, а от алкашей Президент требует четко, если мы видим, что они пьют, деньги уходят в никуда, значит мы должны этих детей изымать, деньги забирать, принимать соответствующие меры.
Есть ли механизма контроля за тем, как многодетные используют выделенные деньги?
Кирилл Казаков, СТВ:
Как контролировать деньги? Или такого механизма быть не может?
Светлана Белаш, начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Нет, такой механизм есть. Проблема иждивенчества, потребительства, все требуют от государства, от учителей. Нужно смотреть, откуда выросла эта проблема, почему у нас стали такие родители, которые не могут нормально воспитать детей. В 1990-е все было жестко, родителям тоже до нас не было дела, они пытались выживать, но выросли все нормальными.
Почему такое поколение выросло, которое сегодня не может нормально воспитывать детей? Место не уступают в автобусе, не уважают учителей. Нашу молодежь нужно учить родительству. Институт контроля, обозрения есть. Начиная с рождения ребенка, у нас медики наблюдают. Только в сад оформился – воспитатели контролируют смотрят на ребенка и родителей. Школа контролирует. Социальные службы, если сложная жизненная ситуация. Мы же не говорим, что мы за ручку водим – мы сверху смотрим. Если нужно, внедряемся в эту семью.
Гайдукевич: нужно исполнить указание Президента, освободив учителей от всех ненужных бумажек и отчетов!
Олег Гайдукевич:
Некомпетентность, лень, сидение в кресле, ожидание пенсии (кто-то из чиновников, может, сидит и ждет), откладывание на потом и писание отчетов и бумажек – это одна проблема. А второе, я сейчас хочу защитить наших учителей, – исполнить наконец указание Президента страны, освободим учителей от всех ненужных бумажек и отчетов. Если мне кто-то объяснит, для чего мы пишем протокол родительского собрания в школе, я, может быть, тогда соглашусь. Что это за документ? Кто его придумал? Кому он нужен? Исполнить указание Президента! Министерство образования много для этого сделало, но указание Президента, на мой взгляд как депутата, в полном объеме не исполнено!
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