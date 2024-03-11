В Беларуси могут ввести ответственность для родителей, если ребёнок пострадает из-за недосмотра

Кирилл Казаков, СТВ: Мы можем как-то жестче наказывать? То есть если, например, соцзащита говорит о том, что мы даем всем деньги, чтобы помочь, потому что наша задача помогать, а ваша задача вроде как надзирать, контролировать. Как это делать?

Нужно ли в Беларуси пересматривать систему поддержки многодетных семей? Кто должен контролировать трату средств на воспитание детей? Кто виноват в том, что с маленькими белорусами случается страшное? Остросоциальная дискуссия в ток-шоу «По существу»!

Роман Сидоренко, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генеральной прокуратуры Беларуси:

Нужно жестче подходить к вопросам ответственности родителей. Потому что мы сейчас говорим: посадим в тюрьму должностных лиц, которые в Орше допустили такой факт. Посадим в тюрьму там, которые в Слуцке недосмотрели. А что с родителями? Пример может быть немножко другой, в Слуцке непосредственно прямые действия. А когда родители не исполняют свои обязанности по воспитанию и содержанию детей, для них, кроме как, наверное, уголовной ответственности за неуплату элементов, пока на сегодня более жесткой ответственности нет.

И по инициативе Генеральной прокуратуры подготовлен законопроект, сейчас он будет внесен в ближайшее время в парламент на рассмотрение. Мы усиливаем административную ответственность родителей, если ребенок в ходе недосмотра, ненадлежащего выполнения обязанностей по воспитанию и содержанию совершил правонарушение либо получил тяжкие телесные повреждения, либо погиб. Пока посмотрим, как это будет работать на уровне хотя бы административной ответственности. Если действительно практика себя оправдает, будем рассматривать вопрос о наказании таких родителей уже в уголовном порядке.

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