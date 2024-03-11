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Гайдукевич: мы как депутаты будем инициировать ужесточение ответственности за педофилию

11 марта 2024 16:38
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Нужно ли в Беларуси пересматривать систему поддержки многодетных семей? Кто должен контролировать трату средств на воспитание детей? Кто виноват в том, что с маленькими белорусами случается страшное? Остросоциальная дискуссия в ток-шоу «По существу»!

Гайдукевич: мы как депутаты будем инициировать ужесточение ответственности за педофилию-1

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы ужесточили ответственность за педофилию. Но люди считают, что надо ужесточить еще. Я задавал этот вопрос генпрокурору, он сказал, что прокуратура не против. Но надо подходить вдумчиво. Мы будем инициировать ужесточение ответственности за педофилию. Я знаю аргументы. Это может не повлиять на количество преступлений, но люди хотят справедливости. Мы сделаем такие условия, что если ты педофил, то как в Европе лечить тебя мы не будем. Мы будем бороться с этим жесточайшим образом.

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# Закон # общество # Олег Гайдукевич

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