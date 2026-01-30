Новости по тегу #Василий Демидович

«Уголовная ответственность за сбыт наркотиков наступает с 14 лет. За этот вид преступления предусмотрено самое жесткое наказание».
В 2024 году специалисты зафиксировали около 1 400 правонарушений среди несовершеннолетних. Противоправная деятельность перешла в интернет. Через цифровые площадки детей вербуют и втягивают в незаконные схемы.
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