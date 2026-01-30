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Новости по тегу #Василий Демидович

Какое наказание грозит за употребление и распространение наркотиков – узнали в МВД
30 января 2026 15:54

Какое наказание грозит за употребление и распространение наркотиков – узнали в МВД

Детская преступность в Беларуси снизилась в 2 раза за последние 10 лет
20 марта 2025 08:11

Детская преступность в Беларуси снизилась в 2 раза за последние 10 лет

Другая сторона материнства: кто виноват в трагедиях с детьми? Разбирались эксперты «По существу»
11 марта 2024 18:27

Другая сторона материнства: кто виноват в трагедиях с детьми? Разбирались эксперты «По существу»

Зависит ли детская преступность от достатка семьи и многодетности? Ответили в МВД Беларуси
11 марта 2024 16:28

Зависит ли детская преступность от достатка семьи и многодетности? Ответили в МВД Беларуси

​Депутаты приняли во втором чтении законопроект об ипотеке
31 мая 2022 16:02

​Депутаты приняли во втором чтении законопроект об ипотеке

Передаётся ли алкоголизм по наследству? Рассказывает нарколог
14 июля 2021 20:38

Передаётся ли алкоголизм по наследству? Рассказывает нарколог

«Основной напиток – пиво». Что специалисты говорят о подростковом алкоголизме?
14 июля 2021 20:32

«Основной напиток – пиво». Что специалисты говорят о подростковом алкоголизме?