Новости по тегу #Светлана Белаш

Первый день февраля белорусам принес новшества.
Прибавка составит около 7,5 %.
Поддержка семей является одним из национальных приоритетов Беларуси.
Для детей организуют ряд интерактивных площадок и мастер-классов.
Какие стимулы повышения рождаемости можно дать молодежи? Почему белоруски боятся становиться мамами? Как часто мужья присутствуют на родах? И как сделать так, чтобы в нашей стране дети появлялись чаще? Эти и другие вопросы обсуждали спикеры ток-шоу.
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