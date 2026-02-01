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Новости по тегу #Светлана Белаш

С 1 февраля увеличивается размер бюджета прожиточного минимума
01 февраля 2026 07:51

С 1 февраля увеличивается размер бюджета прожиточного минимума

Пособие по уходу за ребёнком до 3 лет увеличится в Беларуси с 1 февраля
28 января 2026 06:02

Пособие по уходу за ребёнком до 3 лет увеличится в Беларуси с 1 февраля

Размер семейного капитала проиндексировали в Беларуси
15 января 2026 10:51

Размер семейного капитала проиндексировали в Беларуси

17 мая в парке Горького пройдёт масштабный семейный праздник
16 мая 2025 19:01

17 мая в парке Горького пройдёт масштабный семейный праздник

Чтобы белорусов стало больше! Мамы, врачи и другие эксперты обсудили, как повысить рождаемость
12 мая 2025 18:33

Чтобы белорусов стало больше! Мамы, врачи и другие эксперты обсудили, как повысить рождаемость

Малообеспеченные семьи могут рассчитывать на материальную помощь к школе
22 июля 2024 06:51

Малообеспеченные семьи могут рассчитывать на материальную помощь к школе

В Беларуси значительно вырастут пособия для молодых мам – разбираемся в новшествах закона
10 июля 2024 18:16

В Беларуси значительно вырастут пособия для молодых мам – разбираемся в новшествах закона

Социальная политика Беларуси полностью обеспечивает и удовлетворяет запросы населения – БИСИ
15 мая 2024 17:10

Социальная политика Беларуси полностью обеспечивает и удовлетворяет запросы населения – БИСИ

Другая сторона материнства: кто виноват в трагедиях с детьми? Разбирались эксперты «По существу»
11 марта 2024 18:27

Другая сторона материнства: кто виноват в трагедиях с детьми? Разбирались эксперты «По существу»

Почти 100 тысяч многодетных семей Беларуси получили выплату на подготовку детей к школе
24 августа 2023 07:24

Почти 100 тысяч многодетных семей Беларуси получили выплату на подготовку детей к школе

Пособие по уходу за ребёнком до трёх лет увеличилось. Сколько теперь будут получать родители?
10 февраля 2023 15:49

Пособие по уходу за ребёнком до трёх лет увеличилось. Сколько теперь будут получать родители?

«Не нужно откладывать». Ведущая СТВ делится опытом, как без паники собрать детей в школу
14 августа 2022 18:05

«Не нужно откладывать». Ведущая СТВ делится опытом, как без паники собрать детей в школу