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Новости по тегу #Татьяна Кравченко

«День первоклассника» прошел в минском кинотеатре «Беларусь»
26 августа 2026 18:39

«День первоклассника» прошел в минском кинотеатре «Беларусь»

На что можно потратить семейный капитал в Беларуси – узнали у специалиста
20 октября 2025 13:57

На что можно потратить семейный капитал в Беларуси – узнали у специалиста

Сколько в Минске многодетных семей – узнали у эксперта
20 октября 2025 13:55

Сколько в Минске многодетных семей – узнали у эксперта

18 команд приняли участие в состязаниях «Мама, папа, я – спортивная семья» в Минске
17 октября 2025 17:47

18 команд приняли участие в состязаниях «Мама, папа, я – спортивная семья» в Минске

Кочанова: всё, что сделано за эти годы для поддержки многодетных семей в стране, дорогого стоит
19 августа 2025 13:37

Кочанова: всё, что сделано за эти годы для поддержки многодетных семей в стране, дорогого стоит

В Беларуси отмечают Международный день семьи
15 мая 2025 06:56

В Беларуси отмечают Международный день семьи

Новшества программы семейного капитала вступят в силу с 1 января 2025-го – вот что изменится
30 октября 2024 18:08

Новшества программы семейного капитала вступят в силу с 1 января 2025-го – вот что изменится

В Минске прошёл праздник для школьников из многодетных семей и детей-сирот
29 августа 2024 18:09

В Минске прошёл праздник для школьников из многодетных семей и детей-сирот

«Доверие к Президенту было очень высокое». Как проходил II форум ВНС и какие приоритеты были поставлены?
15 марта 2024 17:14

«Доверие к Президенту было очень высокое». Как проходил II форум ВНС и какие приоритеты были поставлены?

Другая сторона материнства: кто виноват в трагедиях с детьми? Разбирались эксперты «По существу»
11 марта 2024 18:27

Другая сторона материнства: кто виноват в трагедиях с детьми? Разбирались эксперты «По существу»

Оголтелые девяностые и бешеная инфляция! Как и когда проводили I Всебелорусское народное собрание?
07 марта 2024 19:30

Оголтелые девяностые и бешеная инфляция! Как и когда проводили I Всебелорусское народное собрание?

Лукашенко в девяностых и первое Всебелорусское народное собрание. Как могли потерять страну?
22 октября 2023 21:02

Лукашенко в девяностых и первое Всебелорусское народное собрание. Как могли потерять страну?