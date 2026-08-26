Новости по тегу #Татьяна Кравченко

В Минске дали официальный старт школьной поре.
Семья может использовать семейный капитал на строительство жилья, лечение, обучение и дополнительную пенсию мамы.
«На вчерашний день было 16 тысяч 600 многодетных семей, имеющих троих и более детей до 18 лет».
Абсолютным лидером в спортивных состязаниях стала многодетная семья из Ленинского района.
В Беларуси проживают более 123 тысяч многодетных семей. В них воспитываются более 400 тысяч детей – то есть каждый пятый ребенок в стране.
15 мая – международный День семьи. Более 30 лет назад праздник учрежден Генассамблеей ООН. Также прочно эта дата закрепилась и в календаре белорусов.
Строительство жилья, кредиты, медуслуги, образование – собрали все главные изменения в программе семейного капитала.
Подобные проекты в преддверии начала учебного года – добрая традиция. Цель – подарить частичку внимания, любви каждому, кто нуждается, оказать материальную поддержку.
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