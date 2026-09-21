Новости по тегу #Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи

«С января 2025 года появился новый инструмент, новая рука помощи со стороны государства для родителей, чьи дети страдают наркотической зависимостью, алкогольной зависимостью».
Ее задачи – популяризация многодетного материнства и отцовства, укрепление брака, снижение числа разводов.
В нынешнем году таких 21.
В формате открытого диалога обсудили значение Дня народного единства – самого молодого государственного праздника.
Его воспитанники будут постигать азы пожарного дела и спасательной службы на базе Минского районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Клуб уже объединил 20 школьников, а наставниками для них стали опытные сотрудники МЧС.
В Беларуси продолжается республиканская акция «Профсоюзы – детям».
В Минске дали официальный старт школьной поре.
Для гостей организовали интерактивные площадки, игры и творческие номера.
В новом выпуске «Рецепт настоящего белоруса» – Сергей Сачко, директор Национального детского технопарка.
Через 20 лет это послание прочитают уже другие люди.
Вскрыть капсулу и зачитать обращение планируют 9 мая 2045 года.
Вопрос ограничений пользования соцсетями для подростков затронули в программе «Суровый взгляд».
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