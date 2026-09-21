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Новости по тегу #Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи

122 ребенка уже прошли реабилитацию – в Генпрокуратуре рассказали о центре для детей с зависимостями
21 сентября 2026 16:30

122 ребенка уже прошли реабилитацию – в Генпрокуратуре рассказали о центре для детей с зависимостями

Встреча в рамках инициативы «Беларусь многодетная» прошла в Минске
15 сентября 2026 06:26

Встреча в рамках инициативы «Беларусь многодетная» прошла в Минске

В Минске чествуют мам, чьи малыши родились в День города
14 сентября 2026 11:16

В Минске чествуют мам, чьи малыши родились в День города

Идет борьба посредством новых медиа! Перцов выступил на Едином дне информирования в колледже Борисова
10 сентября 2026 13:38

Идет борьба посредством новых медиа! Перцов выступил на Едином дне информирования в колледже Борисова

В Заславле открылся новый военно-патриотический клуб МЧС «Стражи огня»
09 сентября 2026 14:16

В Заславле открылся новый военно-патриотический клуб МЧС «Стражи огня»

Праздник для будущих первоклассников организовали в Крупском районе
27 августа 2026 14:10

Праздник для будущих первоклассников организовали в Крупском районе

«День первоклассника» прошел в минском кинотеатре «Беларусь»
26 августа 2026 18:39

«День первоклассника» прошел в минском кинотеатре «Беларусь»

Праздник заботы и поддержка семей! День открытых дверей прошел в центре «Аист»
10 августа 2026 07:15

Праздник заботы и поддержка семей! День открытых дверей прошел в центре «Аист»

О детском технопарке и будущих нобелевских лауреатах. Сергей Сачко – в «Рецепте настоящего белоруса»
03 августа 2026 19:03

О детском технопарке и будущих нобелевских лауреатах. Сергей Сачко – в «Рецепте настоящего белоруса»

Капсулу с посланием потомкам от ветеранов Великой Отечественной заложили в экспозицию Кургана Славы
29 июля 2026 17:13

Капсулу с посланием потомкам от ветеранов Великой Отечественной заложили в экспозицию Кургана Славы

Капсулу с посланием ветеранов ВОВ передали в Музей Славы Могилевщины
08 июля 2026 08:05

Капсулу с посланием ветеранов ВОВ передали в Музей Славы Могилевщины

Дети и соцсети: планирует ли Беларусь вводить возрастной ценз для подростков
05 июля 2026 18:01

Дети и соцсети: планирует ли Беларусь вводить возрастной ценз для подростков