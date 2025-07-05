Общая память! Международная встреча ветеранов-партизанов и молодого поколения прошла у Кургана Дружбы

Общая история – общая память. Курган Дружбы вновь объединил два народа и два поколения. Белорусы и россияне, которые сражались за Победу, и те, кто в награду принял мирное небо над головой, снова встретились на стыке государственных границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О героическом прошлом и благодарном настоящем – подробнее наши корреспонденты.

Уже 66-й раз на стыке трех границ – России, Беларуси и Латвии – у подножья мемориала «Курган Дружбы» встречаются наследники поколения победителей. Братские народы, за исключением в последние годы латышей, демонстрируют свое единство. Благодаря сплоченности и силе духа тогда, в 1945-м, удалось остановить фашистов, а сегодня – сохранять память о подвиге советского солдата. Курган Дружбы – не просто точка на карте. Мемориал – напоминание о героическом прошлом. В годы войны эти земли стали очагом масштабного народного сопротивления. Именно здесь, в труднодоступных лесах, слились в одно целое белорусские, российские и латвийские партизанские отряды. На свободной земле дети ходили в школы, действовали совхозы, работали органы советской власти.

Наши дедушки с бабушками, которые были непосредственными участниками Великой Отечественной войны, сюда ездили наши родители, а сейчас мы ездим.

Тенденция идет в лучшую сторону. Молодежь стала интересоваться нашей историей.

Я очень благодарна Беларуси за то, что она всегда дружественной страной является. Всегда нас поддерживает, во всех начинаниях. И в годы войны, и в настоящее время. Эта встреча в Верхнедвинском районе – одна из старейших патриотических акций – ей больше 60 лет. Но в последние годы Латвия делает все возможное, чтобы ветераны, проживающие в республике, не могли принять в ней участие. Однако память поколений не стереть.

Нужно проводить акции. Со сторонами, с Россией и Беларусью, естественно, нужно общаться, чтобы поддерживать контакты, дружить.