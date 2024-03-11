Зависит ли детская преступность от достатка семьи и многодетности? Ответили в МВД Беларуси

Нужно ли в Беларуси пересматривать систему поддержки многодетных семей? Кто должен контролировать трату средств на воспитание детей? Кто виноват в том, что с маленькими белорусами случается страшное? Остросоциальная дискуссия в ток-шоу «По существу»!
Алена Сырова, СТВ:
Что нам скажет упрямая статистика? Где больше всего, в каких семьях проблем, где один, два, три или больше детей?
Василий Демидович, заместитель начальника отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних МВД Беларуси:
Дело в том, что если мы посмотрим вектор детской преступности буквально лет 15 назад, то да, действительно, в социально неблагополучных семьях были такие факты. Но на данный момент уровень детской преступности уравнялся. Мы теперь не можем выделить то, что в многодетных семьях дети совершают правонарушения. Такого теперь нет. Теперь даже самое резонансное преступление совершают дети из абсолютно благополучных семей, где очень высокий достаток у родителей.
Кирилл Казаков, СТВ:
В семье мажоров особая атмосфера.
Многодетная мама: такой программы помощи от государства, как в Беларуси, нигде нет. Подробнее.