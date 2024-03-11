Зависит ли детская преступность от достатка семьи и многодетности? Ответили в МВД Беларуси

Нужно ли в Беларуси пересматривать систему поддержки многодетных семей? Кто должен контролировать трату средств на воспитание детей? Кто виноват в том, что с маленькими белорусами случается страшное? Остросоциальная дискуссия в ток-шоу «По существу»!

Алена Сырова, СТВ:

Что нам скажет упрямая статистика? Где больше всего, в каких семьях проблем, где один, два, три или больше детей?