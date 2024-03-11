Многодетная мама: такой программы помощи от государства, как в Беларуси, нигде нет

Нужно ли в Беларуси пересматривать систему поддержки многодетных семей? Кто должен контролировать трату средств на воспитание детей? Кто виноват в том, что с маленькими белорусами случается страшное? Остросоциальная дискуссия в ток-шоу «По существу»!

Алена Сырова, СТВ:

Вам не обидно, что вы и другие осознанные мамы имеют ровно те же самые права, льготы и поддержку от государства такие же, как и те…

Кирилл Казаков, СТВ:

Про которых говорят, что они неблагополучны, с которых вот этот имидж почему-то начинает складываться.