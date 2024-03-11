Многодетная мама: такой программы помощи от государства, как в Беларуси, нигде нет

Нужно ли в Беларуси пересматривать систему поддержки многодетных семей? Кто должен контролировать трату средств на воспитание детей? Кто виноват в том, что с маленькими белорусами случается страшное? Остросоциальная дискуссия в ток-шоу «По существу»!
Алена Сырова, СТВ:
Вам не обидно, что вы и другие осознанные мамы имеют ровно те же самые права, льготы и поддержку от государства такие же, как и те…
Кирилл Казаков, СТВ:
Про которых говорят, что они неблагополучны, с которых вот этот имидж почему-то начинает складываться.
Инга Машей, многодетная мама, финалистка конкурса «Краса Беларуси – 2023», учитель гимназии № 35 Минска:
Естественно, хочется развенчать все эти заблуждения и стереотипы, что многодетные это обязательно неблагополучные, им там вечно чего-то не хватает. И со своей стороны могу сказать, что, получив от государства поддержку, очень благодарны. И действительно, это такая программа государства, которой, наверное, нигде нет, чтобы так уделяли внимание многодетным семьям. Но имея поддержку от государства, мы стараемся сделать еще больше.
Сколько детей поставили на учет и изъяли из семей за 2023 год? Ответили в МВД Беларуси