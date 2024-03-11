Школы замалчивают проблемы, чтобы не испортить статистику? Рассказали в Министерстве образования

Нужно ли в Беларуси пересматривать систему поддержки многодетных семей? Кто должен контролировать трату средств на воспитание детей? Кто виноват в том, что с маленькими белорусами случается страшное? Остросоциальная дискуссия в ток-шоу «По существу»!

Кирилл Казаков, СТВ: Неудобный вопрос в школе, он наверняка как-то может положить черное пятно на репутацию. Или же все-таки это не так страшно, как нам кажется?

Алена Сырова, СТВ: Мы тут говорили о том, что некоторые замалчивают определенные моменты для того, чтобы не испортить репутацию, статистику и так далее. Как с этим обстоит ситуация? И действительно ли каким-то образом это сказывается на зарплатах директора школы, педагогов?

Елена Симакова, заместитель начальника управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси:

Это какие-то мифы, которые, по-моему, уже давным-давно должны быть развенчаны, поскольку никто из директоров школы зарплатой своей за то, сколько выявлено у него детей в неблагополучных семьях, сколько сигналов проверено либо еще какие-то реагирования на такие сообщения общественности о том, что в семье не все в порядке... Никто из директоров или других работников школы за это не пострадал еще.

И даже более того могу сказать, что статистика по тем же детям, признанными находящимися в социально опасном положении, по тем же детям, которые признаны нуждающимися в государственной защите, отобраны у родителей, даже дети, помещенные в детские дома, это все делается для того, чтобы защитить детей. И никто эту статистику не ставит в укор кому-то, что вы сработали плохо, потому что у вас столько-то детей были признаны нуждающимися в госзащите и пошли в приют.

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