Новости по тегу #Елена Симакова

Важным нововведением стало включение лекарственных средств и медицинских изделий в состав государственного обеспечения сирот.
Современные подростки проводят в сети до 8-10 часов в сутки. В цифровом пространстве они нередко сталкиваются с буллингом, романтизацией саморазрушения и подменой ценностей.
На площадке общественно-политического ток-шоу «По существу» речь шла об общественном иммунитете белорусских женщин.
«Россия очень много брала из нашего опыта, им особенно нравится наш межведомственный подход».
«У нас уровень достатка в семьях нормальный, удовлетворительный».
«Признание ребенка, находящимся в социально опасном положении, – это первый сигнал о том, что в семье есть что-то, что может на него повлиять негативно».
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