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Новости по тегу #Елена Симакова

Правительство Беларуси расширило поддержку детей-сирот
13 апреля 2026 17:44

Правительство Беларуси расширило поддержку детей-сирот

Безопасность в сети – в Беларуси выстраивают стратегию защиты подростков от цифровых угроз
08 апреля 2026 11:30

Безопасность в сети – в Беларуси выстраивают стратегию защиты подростков от цифровых угроз

Виды абьюза и механизмы защиты жертвы. Насколько актуальна проблема домашнего насилия в Беларуси – разобрались в ток-шоу
09 февраля 2026 18:37

Виды абьюза и механизмы защиты жертвы. Насколько актуальна проблема домашнего насилия в Беларуси – разобрались в ток-шоу

У Запада не копировали! Как создавались белорусские стандарты для признания детей в СОП
28 мая 2025 18:04

У Запада не копировали! Как создавались белорусские стандарты для признания детей в СОП

«В Беларуси нищеты нет, но иногда родители неправильно используют средства» – представитель Минобразования
28 мая 2025 18:03

«В Беларуси нищеты нет, но иногда родители неправильно используют средства» – представитель Минобразования

Как выявляют неблагополучные семьи? Рассказываем, как работает система
28 мая 2025 18:01

Как выявляют неблагополучные семьи? Рассказываем, как работает система

Другая сторона материнства: кто виноват в трагедиях с детьми? Разбирались эксперты «По существу»
11 марта 2024 18:27

Другая сторона материнства: кто виноват в трагедиях с детьми? Разбирались эксперты «По существу»

Школы замалчивают проблемы, чтобы не испортить статистику? Рассказали в Министерстве образования
11 марта 2024 16:41

Школы замалчивают проблемы, чтобы не испортить статистику? Рассказали в Министерстве образования

Как понять, что ребёнка изнасиловали? Рассказала преподаватель кафедры психологии
16 октября 2023 18:07

Как понять, что ребёнка изнасиловали? Рассказала преподаватель кафедры психологии

Скрывали педофилов, чтобы не получить удар по имиджу. Как отслеживают таких людей в школах?
16 октября 2023 17:39

Скрывали педофилов, чтобы не получить удар по имиджу. Как отслеживают таких людей в школах?

«Родительский университет» и не только. Почему Министерство образования работает не только с детьми?
29 мая 2023 19:42

«Родительский университет» и не только. Почему Министерство образования работает не только с детьми?

«Не можешь запретить – возглавь». Геннадий Казакевич рассказал, как органы работают с движением «ЧВК Редан»
29 мая 2023 19:38

«Не можешь запретить – возглавь». Геннадий Казакевич рассказал, как органы работают с движением «ЧВК Редан»