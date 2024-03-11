Сколько детей поставили на учёт и изъяли из семей за 2023 год? Ответили в МВД Беларуси

Нужно ли в Беларуси пересматривать систему поддержки многодетных семей? Кто должен контролировать трату средств на воспитание детей? Кто виноват в том, что с маленькими белорусами случается страшное? Остросоциальная дискуссия в ток-шоу «По существу»!

Алена Сырова, СТВ:

Сколько фактов неблагополучных семей выявлено за прошлый год?