Сколько детей поставили на учёт и изъяли из семей за 2023 год? Ответили в МВД Беларуси

Нужно ли в Беларуси пересматривать систему поддержки многодетных семей? Кто должен контролировать трату средств на воспитание детей? Кто виноват в том, что с маленькими белорусами случается страшное? Остросоциальная дискуссия в ток-шоу «По существу»!
Алена Сырова, СТВ:
Сколько фактов неблагополучных семей выявлено за прошлый год?
Василий Демидович, заместитель начальника отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних МВД Беларуси:
Порядка 28 000 органами внутренних дел было направлено информации в органы опеки и попечительства о фактах семейного неблагополучия.
Кирилл Казаков, СТВ:
Такие случаи заканчиваются изъятием ребенка из семьи?
Василий Демидович:
Не факт. У нас целая серьезная структура, проведение социального расследования, которое в принципе направлено на защиту ребенка. Не все 28 000 информаций стали основанием для постановки семьи в СОП, только порядка 40 % было подтверждено, в дальнейшем это стало триггером для постановки семьи в СОП.