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Сколько детей поставили на учёт и изъяли из семей за 2023 год? Ответили в МВД Беларуси

11 марта 2024 16:26
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Нужно ли в Беларуси пересматривать систему поддержки многодетных семей? Кто должен контролировать трату средств на воспитание детей? Кто виноват в том, что с маленькими белорусами случается страшное? Остросоциальная дискуссия в ток-шоу «По существу»!

Алена Сырова, СТВ:
Сколько фактов неблагополучных семей выявлено за прошлый год?

Сколько детей поставили на учёт и изъяли из семей за 2023 год? Ответили в МВД Беларуси -1

Василий Демидович, заместитель начальника отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних МВД Беларуси:
Порядка 28 000 органами внутренних дел было направлено информации в органы опеки и попечительства о фактах семейного неблагополучия.

Кирилл Казаков, СТВ:
Такие случаи заканчиваются изъятием ребенка из семьи?

Василий Демидович:
Не факт. У нас целая серьезная структура, проведение социального расследования, которое в принципе направлено на защиту ребенка. Не все 28 000 информаций стали основанием для постановки семьи в СОП, только порядка 40 % было подтверждено, в дальнейшем это стало триггером для постановки семьи в СОП.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков

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