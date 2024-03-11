Часто ли происходят истории с гибелью детей в неблагополучных семьях? Ответил эксперт

Нужно ли в Беларуси пересматривать систему поддержки многодетных семей? Кто должен контролировать трату средств на воспитание детей? Кто виноват в том, что с маленькими белорусами случается страшное? Остросоциальная дискуссия в ток-шоу «По существу»!

Кирилл Казаков, СТВ:

Такие истории, как в Орше, частые или мы просто должны на них учиться, чтобы они не повторялись?