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Часто ли происходят истории с гибелью детей в неблагополучных семьях? Ответил эксперт

11 марта 2024 17:12
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Нужно ли в Беларуси пересматривать систему поддержки многодетных семей? Кто должен контролировать трату средств на воспитание детей? Кто виноват в том, что с маленькими белорусами случается страшное? Остросоциальная дискуссия в ток-шоу «По существу»!

Кирилл Казаков, СТВ:
Такие истории, как в Орше, частые или мы просто должны на них учиться, чтобы они не повторялись?

Часто ли происходят истории с гибелью детей в неблагополучных семьях? Ответил эксперт-1

Роман Сидоренко, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генеральной прокуратуры Беларуси:
К счастью, нет. Вместе с тем могу сказать, что факты похожие, пусть и не с такими тяжелыми и трагическими последствиями, присутствуют. Недавний пример: гибель ребенка-инвалида в Дзержинском районе. В декабре прошлого года на пожаре сгорел, при оказании реанимационной помощи скончался. Как было установлено. Родители пили, не работали, за ребенком не смотрели, как итог – имеем трагические последствия. В этот же день в Витебске пятилетний ребенок погиб на пожаре. При тушении бабушка и мать находились в состоянии алкогольного опьянения. По статистике, из 9 пожаров в 5 случаях – это причины семейного неблагополучия, 4 пожара – детская шалость с огнем.

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# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Кирилл Казаков

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