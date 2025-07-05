Пустовой: больше нет тех, кто на стороне Калиновского или Муравьёва – есть те, кто за независимость!

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Главный день страны – День Независимости. Вот это альфа и омега. А все остальное потом. Именно это понятие и этот день, и смыслы, которые в него заложены, объединяют, консолидируют, возвышают. Всех нас. В нем нет разделения по партийным спискам, по прочтению истории. Больше нет тех, кто на стороне Калиновского или за Муравьева. Есть те, кто за независимость. А все остальное – дискуссия: как правильно сохранить, защитить и приумножить. Все мы за страну. Вместе. О главном. Первом и смыслах. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ. Сегодня о самом важном и злободневном. О Дне Независимости, американцах в Дворце Независимости, страстях в Вильнюсе и как картошка связана с крепостным правом. Я никогда не занимался лофтовой пропагандой. Могу сказать непопулярно о трендах, но важное. Ну это как настоящий шоколад «Президент» – горький, зато полезный. Есть, правда, молочный для детей. Но мы-то с вами взрослая нация, народ, общество. Хотя и продолжаем коситься на Батьку. Если все хорошо – так и должно быть. А если не по-моему, не по нашему – топаем и лайкаем критику. Но надо понимать, что самое полезное, необходимое, лучшее из возможных – порой самое не популярное. Но вот День Независимости всех устраивает. Собралось полторы тысячи человек! Каким был День Независимости на Кургане Славы? Подробнее.

Евгений Пустовой:

А все-таки чего в нас было больше: недовольства от жары или чувства патриотизма? Знаете, это такой сигнал того, кто ты есть: бульбаспажывец или гражданин. И тут неважно: ты под кондиционером в офисе или под солнцем на стройке, в огороде, в поле. Я лично пытаюсь совмещать все. Чтобы не отучнеть от «легкого» хлеба пропаганды. Родину, как Бога и Маму, любишь не за что-то, а потому что. Это базис. Этот самые сильные экзистенциальные понятия. На этом все и держится. Правда, современный мир призывает провести ревизию этих основ с высоты нашего эгоцентризма, девальвирует эти слова и опошляет, как понятие «любовь». Легко о сложном и важном. Советский кинематограф это блестяще делал. А может, мы всегда тогда были на порядок душевнее и глубиннее? В интертеймент рекомендуют превратить и всю нашу идеологию. Упростить. Но дело в том, что основы-то у нас более чем серьезные – победа в экзистенциальной войне. Лукашенко: независимость стоит дорого, белорусы заплатили за нее самую страшную цену. А мы задумываемся: а как оставить всю эту логическую цепочку победных смыслов нашим детям? Ну не с шашлыками же ассоциировать? Ну ладно, а что с детьми? Поздно. Они уже разобрались в ценностных оценках Дня Независимости.

Это была война особенная, это можно сказать, война добра со злом.

Для молодежи в первую очередь это память, память тех поколений, которые прошли трудный долгий путь.

Моя мама рассказывала, что День Независимости – это счастливый день!

Евгений Пустовой:

Ну как лайтово сказать о Буйничском поле? Днепровский рубеж держал фронт 23 дня. Это три недели, которые позволили советскому командованию много чего сделать: эвакуировать промышленность и укомплектовать новые дивизии, в том числе не сдать Москву. Этот мемориал сегодня посетил Президент. А затем уже александрийское Купалье. Праздник веселья, культурного кода, народной консолидации, межнационального диалога. Да что я все старательно подбираю эпитеты – наше обычное славянское застолье. Но вот дело в том, что именно если бы не было жертвы крепости Бреста и Буйнич, то и Александрии бы не было. Если бы не было мужественной обороны в стенах Каменецкой вежы, Сынковичской церкви, Лидского замка, Полоцка, если бы руины Минска не стреляли, а наша молодежь вместо партизанских отрядов поехала бы на заработки в Германию, то и страны бы не было. Лукашенко: «День освобождения Минска стал предвестником победного 9 Мая».

Евгений Пустовой:

Первое и самое важное – наша дата независимости серьезнее некуда. У многих стран эти дни декларативные, относятся к летописям, и даже к гражданским войнам. Она пахнет не номенклатурными чернилами кабинетных деклараций, а кровью наших предков. Она была выведена не под тихое царапание ручки «Паркер», а во время геополитических раскатов. За 10 веков формирования нашей государственности тучи не раз сгущались над нашей землей. Но в XX веке был поставлен ребром вопрос. А когда молодая белорусская нация, кстати, ее формированию способствовало и беженство, и революция, словно росток папараць-кветкі, оказалась по сапогом оккупанта, наши предки показали лучшие черты национального характера: мужество и милосердие. Погибая сами, помогали другим. Находясь в оккупации, не сломились. Педантичная невероятная европейская жестокость превращала наших предков в пепел или рабов, а белорусы стали народом-победителем. Именно тогда концепция коллективного Запада Drang nach Osten достигла своего апогея. Лукашенко: задача всех людей доброй воли – объединиться и остановить безумцев во имя будущего человечества.