Лукашенко в Александрии: такие праздники нам нужны, чтобы уравновесить стремительный ритм жизни

Ярко и колоритно с поистине белорусским гостеприимством и по-настоящему народным размахом – Александрия сегодня снова встречала друзей. Уникальный в мировом масштабе фестиваль, который за эти годы превратился в узнаваемый символ Беларуси. Принять участие в концерте на берегу Днепра прибыл и глава государства, сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Для Президента фестиваль в Александрии – событие особое, он проходит на малой родине Александра Лукашенко, в местах, где все близко и дорого сердцу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что значит для меня эта земля, люди, вы, живущие на ней – давно не секрет. Здесь, как и вы, надеюсь, сегодня, вчера и завтра отдыхаете здесь душой, точно так, как я. И говорить на этой сцене всегда хочется о том, что близко и понятно каждому из нас: об истоках, о культуре, о наших традициях. Вы знаете, как трепетно, внимательно мое отношение к нашему культурному наследию – это основа основ. Это наша душа. Без них нет истории, нет государственности. И нас тоже нет. Нет народа. Мы, белорусы, гордимся тем, что продолжаем тысячелетнюю историю славян. Наши представления об истинных ценностях, наше понимание справедливого уклада жизни – все формировалось там, в глубине веков. Мы – нация, нация с древней историей, и государственность свою строим на принципах бережного отношения к исторической и культурной памяти нашего народа. В обращении к гостям Президент напомнил, что просил год назад подготовить к сегодняшнему фестивалю.

Александр Лукашенко:

Все, что создавалось на родной земле сотни лет назад, все, что мы сегодня стараемся сохранить – старинные обряды, ремесла, праздники – это и есть наши корни. И чтобы они были крепче, важно не только беречь, что сохранили, но и возрождать то, что потеряли, то, что утрачено. Поэтому ровно год назад я попросил к сегодняшнему открытию фестиваля восстановить памятную многим для нас паромную переправу, которая свяжет через реку Днепр Шкловский и Оршанский районы. Ее запуск – это ведь тоже дань исторической традиции. Жители Шкловщины хорошо знают, что правый берег Днепра издавна славился ярмарками. Это было больше, чем торговля. Там кипела жизнь, в том числе культурная, творческая, насыщенная эмоцией. Торговля – это не только экономическое понятие, а если и экономическое, то она за собой тащит культурно-нравственные основы нашего народа. Я убежден, что эта переправа станет еще одним символом фестиваля, связывающим наших людей и эпохи. И самое главное, принимая такое решение, я думал о том, что переправа, мосты – это то, что соединяет людей, объединяет и соединяет берега. Глава государства также подчеркнул, что такие фестивали – это прекрасная возможность ненадолго передохнуть от ритма напряженной повседневной жизни.