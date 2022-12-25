Дежурство на границе и затопление Гомельской области. Собкор СТВ Анна Корольчук рассказала про свой 2022-й

Новости Беларуси. Мы продолжаем подводить итоги 2022-го. Особенно насыщенным уходящий год был для наших собственных корреспондентов в регионах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Широкий диапазон тем, сотни интересных героев, репортажей, интервью. Наши журналисты исколесили тысячи километров, все видели своими глазами и готовы поделиться тем, что осталось за кадром. Каким был этот год для нашего собкора по Гомельской области? Слово Анне Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент СТВ:

2022-й практически сразу устроил нам проверку на прочность. У соседей начался военный конфликт, который, хоть и косвенно, но затронул Гомельскую область. В начале марта на погранпереход пешком пришла первая группа украинских беженцев. Начался сложный период: часы дежурства на границе, мороз и неизвестность. «Нас чеченцы встретили, водой минеральной угостили». Украинские беженцы рассказали, как добирались в Беларусь.

А после – встреча с уставшими и запуганными людьми. Сотни жутких рассказов о том, как им приходилось бороться за свое выживание. Кроме чужой боли поражала и отзывчивость белорусов, которые любыми способами старались помочь пострадавшим. «Здесь есть все необходимое». Женщин с детьми из Украины приняли в Беларуси. Их разместили в санатории.

Испытания выпали на долю наших предприятий. Санкционное давление заставило их применять всю свою изобретательность. Когда я посещала очередное производство, освоившее выпуск новой продукции, меня брала гордость. Моцарелла, сулугуни, крем-чиз. Как Туровский комбинат варит деликатесы из белорусского молока?

Впрочем, какие бы события ни происходили на политическом небосклоне, природа продолжала жить своей жизнью. Весной регион охватило сильное половодье, затопившее сотни домов и участков. Зрелище было потрясающее, хоть и доставило немало хлопот. «Полный аквапарк!» В Гомельской области из-за паводков затоплены дома, а улицы напоминают Венецию.