Прямой эфир

Дежурство на границе и затопление Гомельской области. Собкор СТВ Анна Корольчук рассказала про свой 2022-й

25 декабря 2022 14:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Мы продолжаем подводить итоги 2022-го. Особенно насыщенным уходящий год был для наших собственных корреспондентов в регионах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Широкий диапазон тем, сотни интересных героев, репортажей, интервью. Наши журналисты исколесили тысячи километров, все видели своими глазами и готовы поделиться тем, что осталось за кадром.  

Каким был этот год для нашего собкора по Гомельской области? Слово Анне Корольчук.  

Дежурство на границе и затопление Гомельской области. Собкор СТВ Анна Корольчук рассказала про свой 2022-й-1

Анна Корольчук, корреспондент СТВ:  
2022-й практически сразу устроил нам проверку на прочность. У соседей начался военный конфликт, который, хоть и косвенно, но затронул Гомельскую область. В начале марта на погранпереход пешком пришла первая группа украинских беженцев. Начался сложный период: часы дежурства на границе, мороз и неизвестность.  

«Нас чеченцы встретили, водой минеральной угостили». Украинские беженцы рассказали, как добирались в Беларусь.  

Дежурство на границе и затопление Гомельской области. Собкор СТВ Анна Корольчук рассказала про свой 2022-й-4

А после – встреча с уставшими и запуганными людьми. Сотни жутких рассказов о том, как им приходилось бороться за свое выживание. Кроме чужой боли поражала и отзывчивость белорусов, которые любыми способами старались помочь пострадавшим.  

«Здесь есть все необходимое». Женщин с детьми из Украины приняли в Беларуси. Их разместили в санатории.  

Дежурство на границе и затопление Гомельской области. Собкор СТВ Анна Корольчук рассказала про свой 2022-й-7

Испытания выпали на долю наших предприятий. Санкционное давление заставило их применять всю свою изобретательность. Когда я посещала очередное производство, освоившее выпуск новой продукции, меня брала гордость.  

Моцарелла, сулугуни, крем-чиз. Как Туровский комбинат варит деликатесы из белорусского молока?  

Дежурство на границе и затопление Гомельской области. Собкор СТВ Анна Корольчук рассказала про свой 2022-й-10

Впрочем, какие бы события ни происходили на политическом небосклоне, природа продолжала жить своей жизнью. Весной регион охватило сильное половодье, затопившее сотни домов и участков. Зрелище было потрясающее, хоть и доставило немало хлопот.  

«Полный аквапарк!» В Гомельской области из-за паводков затоплены дома, а улицы напоминают Венецию.  

Дежурство на границе и затопление Гомельской области. Собкор СТВ Анна Корольчук рассказала про свой 2022-й-13

Наступило лето. И ожидание нового урожая, такого важного для нашей страны в этом году. Аграрии боролись за него на полях, а старожилы из Ветковского района посылали мольбы высшим силам во время обряда вождения и похорон стрелы. Деревенские бабушки удивили меня снова, но на противоположном конце области, в Лельчицком районе, когда на девятом десятке лет отправлялись на Ольманские болота, чтобы собирать мешки с клюквой.  

Дежурство на границе и затопление Гомельской области. Собкор СТВ Анна Корольчук рассказала про свой 2022-й-16

Этот сложный год подошел к концу. Я думаю, он и вас заставил пересмотреть свою шкалу ценностей. Я хочу, чтобы все мы помнили: нет ничего дороже человеческой жизни. Берегите друг друга, счастливого 2023-го!  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

Читайте также:  

Поездка на границу с Украиной и посещение братских могил. Чем запомнился 2022-й корреспонденту СТВ Глебу Прокофьеву?  

Съемки белорусского сериала и юбилей Михаила Савицкого. Для корреспондента СТВ 2022 год оказался полон искусства  

Заборы, мигранты и драники. Каким был 2022-й для собкора по Гродненской области Галины Буро?  

# Журналистика # общество # Анна Корольчук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы сохранили мир». Сенатор Юрий Деркач подвёл итоги 2022 года
25 декабря 2022 13:55

«Мы сохранили мир». Сенатор Юрий Деркач подвёл итоги 2022 года

«Приходишь в храм с надеждой на что-то светлое». С какими мыслями белорусские католики отмечают Рождество?
25 декабря 2022 11:54

«Приходишь в храм с надеждой на что-то светлое». С какими мыслями белорусские католики отмечают Рождество?

Новая лыжная трасса открылась в Минске. Её уже успело опробовать руководство города
25 декабря 2022 11:15

Новая лыжная трасса открылась в Минске. Её уже успело опробовать руководство города