«Приходишь в храм с надеждой на что-то светлое». С какими мыслями белорусские католики отмечают Рождество?

Новости Беларуси. 25 декабря во всех католических храмах Беларуси проходят праздничные мессы. Верующие устремляются в костелы целыми семьями, а после собираются в кругу семьи за праздничным столом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наш корреспондент Карина Верховцева находится у главного католического храма.

Карина Верховцева, корреспондент:

Сегодня больше миллиона белорусских католиков и униатов отмечают Рождество по григорианскому календарю, поэтому, пользуясь случаем, поздравляю всех причастных к этому празднику. Наша съемочная группа переместилась к Кафедральному собору Пресвятой Девы Марии. Здесь торжественная месса началась после полудня. Верующие приходят в костел целыми семьями. С какими мыслями и что они желают белорусам?

– В этот светлый праздник Рождества мы хотим пожелать всем людям, конечно, доброго здоровья, а главное, мирного неба над головой. Всем мира, добра, здоровья!

– Я из Беларуси. Моя подруга приехала из России, из Екатеринбурга. Православная. У нас общая вера, общий праздник. Действительно, когда приходишь в храм с надеждой на что-то светлое, доброе, это вообще семейный праздник. Как Рождество, как Новый год – общий для всех. Ожидаешь какого-то чуда, чего-то светлого, хорошего. И хочется пожелать всем, чтобы в каждом мирке маленьком, в каждой семье было доброе, светлое, к чему всегда хотелось бы стремиться.

– И надежда на лучшее.

«Вечные христианские ценности придают нам сил». Президент поздравил белорусов с Рождеством Христовым. Карина Верховцева:

Костел, которому с течением времени было предназначено стать главным храмом Минска, а позже занять почетное место среди католических храмов Беларуси, был возведен в начале XVIII века как иезуитская резиденция. Все к торжеству подходят основательно – наряжают елку, дом. Ну а в храмах устанавливают вертеп из тематических фигурок – специальное место, которое напоминает радостное действо Рождения Спасителя. Католики Беларуси отмечают Рождество. О важном в духовной жизни рассказал представитель духовенства.