«Мы сохранили мир». Сенатор Юрий Деркач подвёл итоги 2022 года

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Никита Рачиловский, СТВ:

Здравствуйте! В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Милосердие – отличительная черта всех добрых и открытых людей, которым свойственна безвозмездная забота о ближних и желание помочь. Перед Рождеством и Новым годом это особенно важно, ведь подарить радость и оказать кому-то помощь лишь вызывает приятные чувства и заряжает эмоциями. Именно на эту тему мы поговорим в нашей студии. У нас в гостях член Совета Республики, доктор медицинских наук, профессор, председатель Витебского областного объединения профсоюзов Юрий Деркач. «Возникает вопрос: а все ли мы сделали, чтобы у ребенка была семья?» Никита Рачиловский:

Члены Совета Республики активно присоединились к новогодним благотворительным акциям. Расскажите, есть ли какие-то уже сложившиеся традиции и тенденции в этой работе?

Юрий Деркач, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

В первую очередь, все-таки новогодние акции, можно было бы начать с того, что в Беларуси очень сильный институт семьи. А в центре внимания любой семьи находится ребенок. А Новый год и Рождество – это праздники семейные. И каждый ребенок, да и взрослый, находится в ожидании какого-то чуда. И все, что сейчас происходит, в какой-то степени зависит от взрослых, насколько они ребенка могут погрузить в сказку. И самое главное, что все дети, которые находятся у нас в стране, находились в ожидании чуда, которое сбудется. И это все зависит от взрослых. Поэтому и члены Совета Республики постоянно в период акций посещают особенно тех детей, которые в какой-то сложной ситуации находятся, которые остались без родителей. И естественно, их задача, чтобы ребенок мог позвать маму, папу, чтобы это все сбылось. И получить действительно какой-то подарок, о котором он мечтал. Это все зависит от взрослых. А с другой стороны, посещая эти детские коллективы, у меня как у члена Совета Республики и как человека возникает вопрос: а все ли мы сделали, чтобы у ребенка была семья? А все ли мы сделали, чтобы ребенок родился абсолютно здоровым? И все ли мы делаем, чтобы ребенок мог состояться, чтобы ребенок мог получить какие-то навыки, даже если имеет какие-то отклонения в развитии? И смог бы быть полезным для себя, для своей семьи, создать свою семью и полезным для общества? Это те вопросы, на которые мы должны ответить. И все, что возможно, от нас, взрослых, сделать так, чтобы эти дети были взрослыми, полезными для себя и для государства. «В Республике Беларусь создана хорошая система, которая позволяет вырасти ребенку с различными нарушениями»

Никита Рачиловский:

А как часто вам в ходе своей сенаторской деятельности приходится сталкиваться с детьми с особенностями психофизического развития и сиротами? Юрий Деркач:

Я по специальности вообще-то доктор. Поэтому очень часто мне приходится встречаться с детьми, которые находятся по той или иной причине в больнице. И работая все четыре волны коронавирусной инфекции в красной зоне, одной из основных моих задач было, чтобы дети в новогодний праздник имели возможность получить подарок от Снегурочки и Деда Мороза. Поэтому все, что необходимо в этом плане, по крайней мере мы стараемся делать так. Допустим, очень часто бывает, что по не зависящим от нас причинам ребенок имеет определенное отклонение. Поэтому для нас самое важное – создать условия, где ребенок максимально мог бы научиться с учетом своих отклонений, получить те возможности, которые в последующем обеспечат его погружение в то общество, в котором он в дальнейшем будет жить. То есть приобрести определенные навыки, получить определенное образование в рамках своего состояния здоровья. Стать полезным для себя, как-то обеспечить свою жизнь в той или иной степени, если это возможно. Никита Рачиловский:

В Совете Республики под руководством Натальи Кочановой осуществляет свою работу Консультативный совет по вопросам адаптации и интеграции детей с особенностями психофизического развития. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом совете.

Юрий Деркач:

В Республике Беларусь создана хорошая система, которая позволяет вырасти ребенку с различными нарушениями и при этом получить те возможности, которые помогут этому ребенку уже находиться во взрослой жизни, максимально делая все, что он может сделать в плане своего обеспечения. И естественно, государство в какой-то степени помогает ему дополнительно. Но, как всегда, законы существуют, условия для этого созданы. Но не всегда срабатывают различные механизмы, которые позволяют выстроить эту систему. Потому что тут необходимо взаимодействие между различными министерствами, ведомствами, местная власть должна много очень работать, общественные организации должны подключаться. То есть все вместе сделать так, чтобы этот человек, который имеет такие особенности, стал полезным для государства и мог себя в какой-то степени обеспечить. С этой целью при Совете Республики создан такой совет при Наталье Ивановне, а она обладает большим опытом работы в этом направлении. У нее очень большой опыт был и в работе в Новополоцке. И поэтому, слушая людей, собирая специалистов в этом профиле, там разрабатывается эта система. «Современные технологии позволяют». Почему детей с особенностями развития стало рождаться больше?

Никита Рачиловский:

Как мы понимаем, тенденция на то, что рождаются дети с особенностями психофизического развития во всем мире, только возрастает. Как медик, возможно, есть какие-то очевидные причины, почему это происходит? Юрий Деркач:

Современные технологии позволяют сохранять беременность, рождаться детям с различными отклонениями. Современные технологии в здравоохранении позволяют оперативно решать сложные моменты, которые не давали раньше ребенку возможность выжить. Посмотрите, Республиканский научно-практический центр кардиохирургии. То есть очень много новых технологий, которые позволяют ребенку выжить. Но, естественно, иногда мы имеем определенные случаи отклонения в состоянии здоровья, что требует определенной адаптации и реабилитации. «Непростое время заставляет людей задуматься» Никита Рачиловский:

А как вы считаете, в такое непростое время продолжают ли люди заниматься милосердием и благотворительностью?

Юрий Деркач:

Вы знаете, как раз непростое время и заставляет людей задуматься, в чем смысл жизни, что нужно помогать другим, что очень много возникает проблем, которые надо нивелировать. Поэтому именно в сложной ситуации люди, которые на себе испытали чувство беды какой-то и всего остального, они, естественно, больше внимания уделяют другим, больше испытывают сострадания, желание помочь. Это, наверное, так в мире связано.

Никита Рачиловский:

Это наш последний выпуск в этом году. Поэтому хотел бы вас спросить, на что бы вы сделали акцент в уходящем году и на что бы вы посоветовали обратить особое внимание уже в новом году? «Единство в нашем обществе сформировалось». Итоги 2022 года

Юрий Деркач:

Этот год был достаточно богат на события. Во-первых, очень важно, что мы приняли изменения Конституции, Что отработал институт достаточно серьезного обсуждения всех моментов, касающихся развития нашего государства, в обсуждении непосредственно с белорусским народом. Один из таких серьезных вариантов – это то, что сейчас идет реализация Конституции через такие важные законы, как закон о ВНС, о гражданском обществе. Наверное, один из таких важных для каждого жителя Республики Беларусь моментов, который состоялся в этом году, – мы сохранили мир. И в этом огромная заслуга нашего главы государства, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко. Только он может в полном объеме осознать тот объем, который сделан, предпринят им самим, Республикой Беларусь, чтобы мы сегодня находились в мире. Очень много сделано в плане социальной направленности в нашем государстве. Посмотрите, как бы сложно ни было в экономике, идет и развитие здравоохранения, идет развития образования. Социальные службы работают в полном объеме. Практически мы преодолели те проблемные вопросы, которые были связаны с санкциями против нашего государства. И поэтому единство в нашем обществе сформировалось. Появилось чувство взаимодействия, взаимовыручки, желание сохранить нашу республику такой, как она есть.