Новости по тегу #Анна Корольчук

Позади первая неделя интенсивных тренировок.
Лучшую версия полесского городка оценила наш корреспондент Анна Корольчук.
По словам председателя Совета Республики Натальи Кочановой, именно такой формат работы, когда люди сами объединяются и участвуют в обустройстве родного края, дает самый искренний и долговечный результат.
Ребята следовали в Геленджик. Однако практически в самом начале маршрута, в центре Брянской области, в районе населенного пункта Рудня, произошла атака.
Проект реализован в рамках выполнения поручений главы государства. Как создается фундамент для будущих рекордов в животноводстве – в репортаже Анны Корольчук.
Благодаря регулярному контролю последние четыре года на посевных и уборочных в Гомельской области не было несчастных случаев с летальным исходом.
Выход на проектную мощность запланирован на 2027-й.
Стратегия ставит перед агропромышленным комплексом амбициозные задачи: от модернизации существующих мощностей до создания абсолютно новых точек роста. И тут важно сохранить уникальную природу региона, при этом повысив качество жизни людей.
Новый участок позволил комбинату не только расширить поле деятельности, но и увеличить штат. С запуском производства здесь появилось 15 дополнительных рабочих мест.
Единый день озеленения совпал со стартом республиканской акции «Дай лесу новае жыццё!».
Работать в этом направлении нужно последовательно и начинать со школьной скамьи, тем более что интерес к профессии у молодых людей растет.
Гомельчанин познакомился с будущей супругой в санатории, приглашал ее на танцы и читал стихи. Галантность и забота кавалера настолько тронули жительницу столицы, что курортный роман перерос в крепкие отношения.
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