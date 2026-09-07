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Новости по тегу #Анна Корольчук

Плановые учебные сборы территориальных войск ВС продолжаются в Гомельской области
07 сентября 2026 17:19

Плановые учебные сборы территориальных войск ВС продолжаются в Гомельской области

Калинковичи – на низком старте! Узнали, как там готовятся к областным «Дожинкам-2026»
28 августа 2026 17:00

Калинковичи – на низком старте! Узнали, как там готовятся к областным «Дожинкам-2026»

От веломаршрутов до зон отдыха – как гражданские инициативы меняют облик регионов Беларуси?
28 июля 2026 17:40

От веломаршрутов до зон отдыха – как гражданские инициативы меняют облик регионов Беларуси?

Автобус с белорусскими детьми атакован украинским беспилотником – вот все, что известно о теракте
17 июня 2026 17:12

Автобус с белорусскими детьми атакован украинским беспилотником – вот все, что известно о теракте

Некачественной продукции здесь не может быть! Узнали о производственных планах нового МТК в Рогачеве
01 июня 2026 17:05

Некачественной продукции здесь не может быть! Узнали о производственных планах нового МТК в Рогачеве

Безопасность аграриев – под контролем! Как профсоюзы следят за работой во время посевной
07 апреля 2026 17:14

Безопасность аграриев – под контролем! Как профсоюзы следят за работой во время посевной

Совместный инвестиционный проект Союзного государства реализуют на «Гомсельмаше»
02 апреля 2026 17:25

Совместный инвестиционный проект Союзного государства реализуют на «Гомсельмаше»

Перезагрузка Припятского Полесья – как программа развития до 2030 года изменит жизнь на юге Беларуси?
23 марта 2026 17:38

Перезагрузка Припятского Полесья – как программа развития до 2030 года изменит жизнь на юге Беларуси?

Вновь витает аромат выпечки! Благодаря инициативе «Один район – один проект» в Рогачёве открыли современную пекарню
14 февраля 2026 16:48

Вновь витает аромат выпечки! Благодаря инициативе «Один район – один проект» в Рогачёве открыли современную пекарню

«Зелёная» миссия – по всей стране белорусы присоединились к посадке леса и озеленению
11 октября 2025 17:26

«Зелёная» миссия – по всей стране белорусы присоединились к посадке леса и озеленению

В Гомеле обсудили перспективы развития инженерного образования
07 октября 2025 18:11

В Гомеле обсудили перспективы развития инженерного образования

В Гомеле сыграли свадьбу 91-летний жених и 72-летняя невеста
01 октября 2025 17:14

В Гомеле сыграли свадьбу 91-летний жених и 72-летняя невеста