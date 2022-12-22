Заборы, мигранты и драники. Каким был 2022-й для собкора по Гродненской области Галины Буро?

Новости Беларуси. Мы продолжаем подводить итоги 2022-го. Особенно насыщенным уходящий год был для наших собственных корреспондентов в регионах. Широкий диапазон тем, сотни интересных героев, репортажей, интервью. Наши журналисты исколесили тысячи километров, все видели «Своими глазами» и готовы поделиться тем, что осталось за кадром. Каким был этот год для нашего собкора по Гродненской области? Слово Галине Буро.

Галина Буро, корреспондент СТВ:

Как и любой собкор национального канала, я могу похвастаться широким диапазоном тем, которые мне довелось освещать в этом году в Гродненской области. Чем год запомнился? Давайте начнем с простого – большим количеством снега. Вспомните, его было много, как в начале года, так и в конце. Почему я говорю о погоде? Смотрите, во-первых, ее капризы часто становились поводом для моих сюжетов, а во-вторых, работа корреспондентского пункта – это практически ежедневные командировки. Самая дальняя поездка в уходящем году была в Островецкий район – только в одну сторону ехали четыре часа. Поэтому, сами понимаете, погодные условия и состояние дороги для меня очень важно. Буквально на днях рано утром выехали в Ошмяны, думали, не доедем – с ночи шел ледяной дождь, на дорогах была страшная гололедица. Но это наша работа – доехать до новости и поскорее выдать ее в эфир.

Поляки и литовцы выстроили забор вдоль границы с Беларусью, абсолютно неэффективный: он полностью убил естественную миграцию того же краснокнижного зубра, а вот миграцию беженцев из стран Ближнего Востока и Африки так и не остановил. Что было ясно, собственно говоря, изначально. К тому же у наших западных границ постоянно идет нагнетание контингента НАТО – этот вопрос мы тоже держим на информационном контроле.

Ярким воспоминанием уходящего года стало знакомство с удивительной молодой пианисткой, которая тотально слепая. Представьте, она никогда не видела ни нот, ни клавиш, но научилась играть, да еще как. Преподаватели говорят, что девушка – гений. Особенность не видеть ей даже помогает. В Гродно незрячая 15-летняя пианистка дала первый сольный концерт. Читать здесь.