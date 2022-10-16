Эти бабушки в свои 80 ходят собирать клюкву. Для чего они это делают?

Новости Беларуси. На Ольманских болотах в разгаре сбор клюквы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Для местных жителей это уже традиционный сезонный заработок и, к слову, неплохой.
Новости Беларуси. На Ольманских болотах в разгаре сбор клюквы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Для местных жителей это уже традиционный сезонный заработок и, к слову, неплохой.
Ходить за «полесским золотом» в Дзержинске будут до тех пор, пока ягода не скроется под снегом. Перед сумерками с болот в деревню возвращается грузовой ЗИЛ, в багажнике которого сидят, пожалуй, самые заботливые бабушки в мире! Забыв о пенсионном отдыхе, они на девятом десятке лет отправляются по клюкву – собирать деньги для внуков и правнуков.
80 гадоў, і з пяці гадоў пашла, работаю. Бяру ягады, грыбы – усё. Не нам грошы, не нам ягоды, не нам усё. Хочам дзецям, хочам унучанятам. Шоб было. А покутуем-покутуем, збіраем-збіраем.
А пасохла ўсё, павяла. А ты, траўка, зеляней. Мяне дома не жалеюць, хоць ты, мілый, пажалей.
Понятна ли будет такая философия жизни на Западе? Белорусы, а точнее полешуки, другой не знают. Люди на болоте, которые из поколения в поколение передают маршруты троп через дикие Ольманские плантации. Они привыкли трудиться и рассчитывать на себя.
«Выходит 100 долларов в день». Как белорусы делают бизнес на клюкве?