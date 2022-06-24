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«Премиум-класса». Вот какие новинки производят на Мозырском деревообрабатывающем комбинате

24 июня 2022 15:53
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Новости Беларуси. Сразу два новых вида продукции начали выпускать на Мозырском деревообрабатывающем комбинате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оба заменят пропавшие из магазинов европейские аналоги. За пару месяцев экспортно ориентированное предприятие нашло способ извлечь выгоду из сложившейся на рынке ситуации.

Подробности в материале Анны Корольчук.

«Премиум-класса». Вот какие новинки производят на Мозырском деревообрабатывающем комбинате-1

Мозырский деревообрабатывающий комбинат – единственное предприятие в СНГ, которое выпускает изоляционные плиты из древесного волокна. Курс на импортозамещение взяли 10 лет назад благодаря масштабной модернизации. 2022 год придал ей новый импульс.

«Премиум-класса». Вот какие новинки производят на Мозырском деревообрабатывающем комбинате-4

Ксения Сапончик, главный технолог Мозырского деревообрабатывающего комбината:
Это наш новый вид продукции, хвойная подложка под ламинат, любое напольное покрытие. Оно уникально тем, что премиум-класса, в нем используется максимально возможное количество сырья, не менее 90 % хвойного древесного сырья.

Параллельно комбинат запустил производство звукоизоляционных плит для отделки помещений и проработал вопрос фасовки.

«Премиум-класса». Вот какие новинки производят на Мозырском деревообрабатывающем комбинате-7

Николай Ерофеев, главный инженер Мозырского деревообрабатывающего комбината:
С мая реализуем проект по упаковке звукоизоляционных плит в индивидуальной упаковке, которая позволяет размещать готовую продукцию в розничных торговых сетях. Также сегодня прорабатывается вопрос по выпуску задувной изоляции. Есть возможность врезки в линию, чтобы производить новый продукт.

Так, уже этой осенью появится задувная изоляция под брендом Мозырского ДОКа.

«Премиум-класса». Вот какие новинки производят на Мозырском деревообрабатывающем комбинате-10

Анна Корольчук, корреспондент:
Если бы не санкции, этих новых продуктов на Мозырском комбинате и не появилось бы. Ситуация вынудила быстро перестраиваться. Буквально за пару месяцев специалисты доработали производственные линии опытным путем сверх заявленных возможностей, чтобы закрыть нишу на российском рынке отделочных материалов.

«Премиум-класса». Вот какие новинки производят на Мозырском деревообрабатывающем комбинате-13

Еще в феврале 70 % продукции комбинат отправлял на экспорт в страны Евросоюза. Сохранить объемы выпуска в новых условиях удалось благодаря быстрой командной работе. Сначала выяснили, какие европейские продукты пропали в магазинах, потом научились их изготавливать.

«Премиум-класса». Вот какие новинки производят на Мозырском деревообрабатывающем комбинате-16

Сейчас Мозырский комбинат фактически стал монополистом на территории СНГ. Звукоизоляция и хвойные подложки уже продаются в российских торговых сетях, с июля появятся и в отечественных. По первым отзывам покупателей товар оказался более качественным, чем польский аналог. Работает предприятие также с контрагентами из Казахстана и Южной Кореи, сейчас идут переговоры с турецкими партнерами.

«Премиум-класса». Вот какие новинки производят на Мозырском деревообрабатывающем комбинате-19

В том, что спрос на продукцию будет расти, можно не сомневаться. Уже сейчас потребность на подложке превышает производственные мощности комбината в два раза. В мире набирает обороты тренд на экологичность. Страны меняют нормы законодательства под использование более безопасных товаров. О натуральности и своем здоровье задумываются и люди – все хотят, чтобы дома было тепло и тихо.

# Предприятия Беларуси # общество # Ксения Сапончик # Николай Ерофеев # Анна Корольчук # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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