«Премиум-класса». Вот какие новинки производят на Мозырском деревообрабатывающем комбинате

Новости Беларуси. Сразу два новых вида продукции начали выпускать на Мозырском деревообрабатывающем комбинате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оба заменят пропавшие из магазинов европейские аналоги. За пару месяцев экспортно ориентированное предприятие нашло способ извлечь выгоду из сложившейся на рынке ситуации. Подробности в материале Анны Корольчук.

Мозырский деревообрабатывающий комбинат – единственное предприятие в СНГ, которое выпускает изоляционные плиты из древесного волокна. Курс на импортозамещение взяли 10 лет назад благодаря масштабной модернизации. 2022 год придал ей новый импульс.

Ксения Сапончик, главный технолог Мозырского деревообрабатывающего комбината:

Это наш новый вид продукции, хвойная подложка под ламинат, любое напольное покрытие. Оно уникально тем, что премиум-класса, в нем используется максимально возможное количество сырья, не менее 90 % хвойного древесного сырья. Параллельно комбинат запустил производство звукоизоляционных плит для отделки помещений и проработал вопрос фасовки.

Николай Ерофеев, главный инженер Мозырского деревообрабатывающего комбината:

С мая реализуем проект по упаковке звукоизоляционных плит в индивидуальной упаковке, которая позволяет размещать готовую продукцию в розничных торговых сетях. Также сегодня прорабатывается вопрос по выпуску задувной изоляции. Есть возможность врезки в линию, чтобы производить новый продукт. Так, уже этой осенью появится задувная изоляция под брендом Мозырского ДОКа.

Анна Корольчук, корреспондент:

Если бы не санкции, этих новых продуктов на Мозырском комбинате и не появилось бы. Ситуация вынудила быстро перестраиваться. Буквально за пару месяцев специалисты доработали производственные линии опытным путем сверх заявленных возможностей, чтобы закрыть нишу на российском рынке отделочных материалов.

Еще в феврале 70 % продукции комбинат отправлял на экспорт в страны Евросоюза. Сохранить объемы выпуска в новых условиях удалось благодаря быстрой командной работе. Сначала выяснили, какие европейские продукты пропали в магазинах, потом научились их изготавливать.

Сейчас Мозырский комбинат фактически стал монополистом на территории СНГ. Звукоизоляция и хвойные подложки уже продаются в российских торговых сетях, с июля появятся и в отечественных. По первым отзывам покупателей товар оказался более качественным, чем польский аналог. Работает предприятие также с контрагентами из Казахстана и Южной Кореи, сейчас идут переговоры с турецкими партнерами.