Прямой эфир

Моцарелла, сулугуни, крем-чиз. Как Туровский комбинат варит деликатесы из белорусского молока?

20 июня 2022 17:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Западные санкции скорректировали меню многих ресторанов – импортные деликатесы ушли с рынков России и Беларуси. Под угрозу могли попасть и самые популярные блюда – пицца и суши. Благодаря дальновидной политике импортозамещения сегодня этого удалось избежать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже 9-й год в Турове производят сыры по итальянской технологии, используя качественное белорусское молоко. Перераспределение рынков открывает для молочного комбината новые возможности.

О тонком деле сыроварения расскажет наш корреспондент Анна Корольчук.

Моцарелла, сулугуни, крем-чиз. Как Туровский комбинат варит деликатесы из белорусского молока?-1

В этом цеху производят «Паста Филата». Итальянский термин объединяет группу сыров типа моцарелла и сулугуни. В рассольной ванне бруски проводят около 5 часов, охлаждаются и отправляются на упаковку. Форматы подбирают удобные для заказчиков. С июля в продажу поступят сырные палочки, новинка для готовки в кляре. Еще одна линия производит мягкие сливочные сыры, которые каждый сезон пополняются новыми вкусами.

Моцарелла, сулугуни, крем-чиз. Как Туровский комбинат варит деликатесы из белорусского молока?-4

Татьяна Соловьева, ведущий инженер-технолог Туровского молочного комбината:
Вырабатываем новую линейку сыров творожных, крем-чиз, также будут представлены новые вкусы наполнителя. Этот сыр идет как для бутербродного потребления, так и для приготовления суши.

Моцарелла, сулугуни, крем-чиз. Как Туровский комбинат варит деликатесы из белорусского молока?-7

Анна Корольчук, корреспондент:
Пицца, суши, чизкейк и тирамису. Из-за санкционной политики Запада эти блюда могли стать недоступны для простых белорусов, если бы не сыры Туровского молочного комбината. В сутки в цехах производится до 90 тонн продукции. Моцарелла, рикотта, скаморца родом не из Италии, а из белорусского Полесья.

Моцарелла, сулугуни, крем-чиз. Как Туровский комбинат варит деликатесы из белорусского молока?-10

Уже 9 лет комбинат выпускает импортозамещающую продукцию, аналогов которой в Беларуси не было. С тех пор незаменимые ингредиенты любимых блюд не пропадают с полок магазинов. Даже сегодня, в сложных логистических условиях, производство работает в стабильном режиме, развивает собственную сырьевую зону.

Моцарелла, сулугуни, крем-чиз. Как Туровский комбинат варит деликатесы из белорусского молока?-13

Сергей Жуковский, начальник отдела сырья и материально-технического обеспечения Туровского молочного комбината:
Молоко поставляется сугубо белорусское, импортного основного сырья у нас нет, есть импортные закваски, стабилизаторы какие-то. Ведется работа по замене этих поставщиков, по поиску новых альтернативных поставщиков. Это страны ЕАЭС, Российская Федерация в основном. Наблюдается дефицит запасных частей. В этом направлении точно так же ведется работа: по поиску поставщиков из Турции, Китая, Российской Федерации.

Моцарелла, сулугуни, крем-чиз. Как Туровский комбинат варит деликатесы из белорусского молока?-16

В 2021 году предприятие вышло на полную производственную мощность и не сбавляет темпы. В сутки перерабатывает 650 тонн молока. Натуральные сыры без консервантов покорили рынки соседних стран. 80 % продукции комбината отправляется на экспорт в Россию и Среднюю Азию. Сейчас комбинат вышел на рынок Персидского залива и подписал контракт с ОАЭ.

Вкус и качество белорусской моцареллы высоко ценятся не только потребителями, но и профессионалами. Туровский комбинат – официальный партнер чемпионата России по пицце, который пройдет осенью в Перми.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Анна Корольчук # Сергей Жуковский # Татьяна Соловьёва # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Доллар стоил 3,5 – майка была 20 рублей, доллар стал 2,5 – майка стоит 30 рублей. Почему так происходит?
20 июня 2022 17:37

Доллар стоил 3,5 – майка была 20 рублей, доллар стал 2,5 – майка стоит 30 рублей. Почему так происходит?

«Рисковать очень стрёмно в данной ситуации». Как санкции заставили бизнесменов пользоваться наличными?
20 июня 2022 17:19

«Рисковать очень стрёмно в данной ситуации». Как санкции заставили бизнесменов пользоваться наличными?

Белорусская экономика вернулась в 1990-е? Ответила Надежда Лазаревич
20 июня 2022 16:26

Белорусская экономика вернулась в 1990-е? Ответила Надежда Лазаревич