Моцарелла, сулугуни, крем-чиз. Как Туровский комбинат варит деликатесы из белорусского молока?

Новости Беларуси. Западные санкции скорректировали меню многих ресторанов – импортные деликатесы ушли с рынков России и Беларуси. Под угрозу могли попасть и самые популярные блюда – пицца и суши. Благодаря дальновидной политике импортозамещения сегодня этого удалось избежать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже 9-й год в Турове производят сыры по итальянской технологии, используя качественное белорусское молоко. Перераспределение рынков открывает для молочного комбината новые возможности. О тонком деле сыроварения расскажет наш корреспондент Анна Корольчук.

В этом цеху производят «Паста Филата». Итальянский термин объединяет группу сыров типа моцарелла и сулугуни. В рассольной ванне бруски проводят около 5 часов, охлаждаются и отправляются на упаковку. Форматы подбирают удобные для заказчиков. С июля в продажу поступят сырные палочки, новинка для готовки в кляре. Еще одна линия производит мягкие сливочные сыры, которые каждый сезон пополняются новыми вкусами.

Татьяна Соловьева, ведущий инженер-технолог Туровского молочного комбината:

Вырабатываем новую линейку сыров творожных, крем-чиз, также будут представлены новые вкусы наполнителя. Этот сыр идет как для бутербродного потребления, так и для приготовления суши.

Анна Корольчук, корреспондент:

Пицца, суши, чизкейк и тирамису. Из-за санкционной политики Запада эти блюда могли стать недоступны для простых белорусов, если бы не сыры Туровского молочного комбината. В сутки в цехах производится до 90 тонн продукции. Моцарелла, рикотта, скаморца родом не из Италии, а из белорусского Полесья.

Уже 9 лет комбинат выпускает импортозамещающую продукцию, аналогов которой в Беларуси не было. С тех пор незаменимые ингредиенты любимых блюд не пропадают с полок магазинов. Даже сегодня, в сложных логистических условиях, производство работает в стабильном режиме, развивает собственную сырьевую зону.

Сергей Жуковский, начальник отдела сырья и материально-технического обеспечения Туровского молочного комбината:

Молоко поставляется сугубо белорусское, импортного основного сырья у нас нет, есть импортные закваски, стабилизаторы какие-то. Ведется работа по замене этих поставщиков, по поиску новых альтернативных поставщиков. Это страны ЕАЭС, Российская Федерация в основном. Наблюдается дефицит запасных частей. В этом направлении точно так же ведется работа: по поиску поставщиков из Турции, Китая, Российской Федерации.