«Полный аквапарк!» В Гомельской области из-за паводков затоплены дома, а улицы напоминают Венецию

Новости Беларуси. Последствия большой воды. Проливные дожди и второй паводок на юго-востоке Беларуси привели к подтоплению частных домов и участков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наиболее опасная ситуация в Гомельской области – пострадали Добрушский, Петриковский и Ветковский районы. Вода подбирается к критическим отметкам, затоплены участки автодорог и не только. Анна Корольчук со всеми подробностями.

Лет семь назад была большая, но так не было. Полный аквапарк!

На работу и в магазин на лодке или в специальном гидрокостюме. Сапоги уже не спасают. В 2022 году жители Добруша почувствовали на себе мощь водной стихии.

Анна Корольчук, корреспондент:

Добруш называют белорусской Венецией – около 15 мостов соединяют между собой его микрорайоны. Однако когда река Ипуть и ее приток Хоропуть выходят из берегов, местным жителям не до красот. Подъем воды на этой неделе составлял в сутки до 50 сантиметров. Фактически подвалы всех частных домов сейчас затоплены.

Свои владения показывает Игорь Смирнов. Паводок затопил курятник и хозяйственные постройки.

Под воду ушел и огород – пропали лук, чеснок и клубника. Сейчас мужчина выносит из дома мебель и думает, как поступить с техникой.

Игорь Смирнов, житель Добруша:

Когда подняли холодильники на такую высоту, уже вода подходит к агрегату, то бишь надо что-то делать – выносить. Не знаю...

Причина всему – второй паводок. На восток Беларуси пришли воды из верховья российских рек. Это совпало с проливными дождями, которые не останавливались в течение месяца. Норма осадков превышена в три раза. Со вторника [26 апреля – прим. ред.] ливни в регионе прекратились, но вода продолжает прибывать, пусть и меньшими темпами. Сотрудники ОСВОД и МЧС ежедневно контролируют ситуацию.

Александр Соловьев, начальник Добрушского районного отдела по ЧС:

Замеряем воду. Жители нам звонят. На постоянной основе мы проводим мониторинг всех наших затопленных участков (и предполагаемых). Каждое утро объезжаем их на предмет мониторинга, оказывать какую-либо помощь. Скажем, помогать всячески, что им необходимо. Предлагаем в случае необходимости им эвакуироваться в другое место жительства, однако на данный момент ни один житель не изъявил желание, все хотят оставаться в своих местах.

Спасатели взаимодействуют со своими коллегами из Брянска, которые предупреждают белорусов о надвигающейся большой воде.

Сергей Петровский, и. о. заместителя генерального директора предприятия «Добрушский коммунальник»:

Формируются резервы грунта, щебня, техники, организовывается проверка насосной станции, которая убирает воду из каналов. Организуется на ограждающей дамбе микрорайона Коммуна дежурство круглосуточное, потому что если даже и до верха дамбы вода еще не доходит, но могут быть всякие зверьки, которые роют норки. И задача вот этих обходчиков – определить места. Как только где-то начинается фонтанирование, мы забиваем мешками с песком.

В последний раз такой паводок был в 2013 году. Чтобы понизить уровень воды, на мосту открыли второй шлюз. Пока вода в реке не пойдет на убыль, откачивать затопления с участков бесполезно.

В областном центре ситуация не лучше – затоплены все городские пляжи и часть подворий в прибрежной зоне.