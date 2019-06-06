Оберег от молнии и гарант урожая. В Ветковском районе провели древний обряд

Новости Беларуси. Уже долгое время с праздником Вознесения Господня связывают уникальный белорусский обряд «Пахаванне стралы», который своими корнями уходит в дохристианские времена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Смысл обряда – отвести стрелу от деревни, т.е уберечь ее от разных бед.

Страла – это молния, её женщины просят обойти их село. Когда-то стрельные песни разрешалось петь раз в году. Только в этот день. В остальное время считалось большим грехом.

Александр Добриян, СТВ:

Эта традиция в Столбуне не прекращалась никогда. Раньше в этот день улицы деревни были заполнены женщинами до отказа: сотни голосов сливались в одно целое и наполняли собой всё пространство. Эти песни – связь между небом и землёй. Сегодня участников обряда существенно меньше. Но главное: традиция жива и не только среди местных: уникальные столбунские мотивы давно изучают. Для полного погружения сюда приезжают знатоки фольклора за тысячи километров.

Надежда Нортон в белорусский Столбун прилетела из солнечной Калифорнии. Из аэропорта – прямо в метафизику народной обрядности.

Надежда Нортон, участник обряда (США):

Гэта такая сівая даўніна, што нават цяжка ўявіць. Проста дакранаешся да продкаў, якія тут жылі ў 5-6 стагоддзі.

Обряд заканчивается в ржаном поле, где женщины хоронят символическую стрелу – деньги или украшения.

9 колосков собранных в этот день на поле хозяйки хранят дома за иконами весь год. Оберег от молнии и залог достатка.

Год от года интерес к столбунским традициям не падает. Вот и в этом году в хороводе большая половина – приезжие.

Светлана Паращенко, руководитель народного фольклорно-этнографического коллектива «Столбунскія вячоркі»:

Мы ждём этот обряд целый год. Хотим, чтобы люди интересовались, приезжали. Чтобы обряд долго-долго жил.

Екатерина Лукашенко, участница обряда:

Гэта мая натуральнасць. Мой народ. Мая мова, я атрымліваю ад гэтага асалоду. І гэта не проста словы. Калі ўдзельнічаешь у такіх абрадах, гэта ўздымае.