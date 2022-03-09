«Нас чеченцы встретили, водой минеральной угостили». Украинские беженцы рассказали, как добирались в Беларусь
Предполагается, что следующий раунд переговоров делегации Москвы и Киева также проведут в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И пока весь мир ждет этого события, наша страна продолжает принимать жителей Украины. Всем прибывшим помогают заполнить документы, медики проводят осмотры, с семьями и детьми работают психологи.
Тем, кого не встречают родственники, предлагают временное убежище в санаториях и общежитиях. 8 марта в одну из приграничных здравниц заселились четыре семьи из Гостомеля – города в паре километров от Киева. 10 человек добрались до Беларуси на двух легковых автомобилях. Помогали российские военные.
«На белорусских или российских номерах там делать нечего». Как белорусы забирают родных из Украины? Читайте здесь.
Все видели, что без агрессии, без ничего. Выходили из машин, к нам подходили, открывали мы багажники, нас осматривали. Убеждали, что мы просто гражданские. Каждому посту говорили: едем в Беларусь, вывозим семьи. «Ребята, хорошие дороги, вода, еда, кому-то медпомощь, надо что-то». Мы: «Нет, спасибо». По селам у кого периодически спрашивали дороги – люди напуганы. Вплоть до того, что слухи: не едьте туда, там чеченцы вас будут расстреливать без предупреждения. Могу сказать только обратное: нас чеченцы встретили, водой минеральной угостили и сказали: «Мы вас понимаем, как никто. Мы сами пережили войну и никому этого не желаем».
Украинцы после первой мирной ночи в Беларуси рассказывают о пережитом.
Оксана, жительница Гостомеля:
Мы приехали из Гостомеля, с самого центра. Очень там все страшно. Заехали как бы ну русские... Немножко стало спокойнее. Дома, конечно, разбитые. Нам предоставили возможность, чтобы мы могли выехать. Мы хотели выехать к себе, в Украину, то есть в другой город, в сторону Бучи, Ирпеня. У нас не получилось.
Руслан, житель Гостомеля:
Мы вчера приехали. Позавчера выехала первая колонна. Мы, получается, все соседи, в принципе, там у нас. Гостомель, улица Рекунова.
Что делать дальше, прибывшие семьи не знают. В Украине осталось почти все имущество, однако родной город фактически разрушен. Сколько времени ждать, пока ситуация стабилизируется, неизвестно.
Белорусская сторона делает все, чтобы нахождение украинцев на нашей территории было безопасным и комфортным.