«Нас чеченцы встретили, водой минеральной угостили». Украинские беженцы рассказали, как добирались в Беларусь

Предполагается, что следующий раунд переговоров делегации Москвы и Киева также проведут в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И пока весь мир ждет этого события, наша страна продолжает принимать жителей Украины. Всем прибывшим помогают заполнить документы, медики проводят осмотры, с семьями и детьми работают психологи.

Тем, кого не встречают родственники, предлагают временное убежище в санаториях и общежитиях. 8 марта в одну из приграничных здравниц заселились четыре семьи из Гостомеля – города в паре километров от Киева. 10 человек добрались до Беларуси на двух легковых автомобилях. Помогали российские военные.

Все видели, что без агрессии, без ничего. Выходили из машин, к нам подходили, открывали мы багажники, нас осматривали. Убеждали, что мы просто гражданские. Каждому посту говорили: едем в Беларусь, вывозим семьи. «Ребята, хорошие дороги, вода, еда, кому-то медпомощь, надо что-то». Мы: «Нет, спасибо». По селам у кого периодически спрашивали дороги – люди напуганы. Вплоть до того, что слухи: не едьте туда, там чеченцы вас будут расстреливать без предупреждения. Могу сказать только обратное: нас чеченцы встретили, водой минеральной угостили и сказали: «Мы вас понимаем, как никто. Мы сами пережили войну и никому этого не желаем».

Украинцы после первой мирной ночи в Беларуси рассказывают о пережитом.