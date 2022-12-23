Съёмки белорусского сериала и юбилей Михаила Савицкого. Для корреспондента СТВ 2022 год оказался полон искусства

Новости Беларуси. Мы продолжаем подводить итоги 2022-го. Корреспонденты и ведущие прожили этот год, глубоко погрузившись в информационную повестку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И к каждому событию был как профессиональный подход и журналистский взгляд, так и личное отношение человека и зрителя. Мы покажем все «Своими глазами». Каким этот год запомнится корреспонденту Полине Королеве, смотрите прямо сейчас.

Полина Королева, корреспондент:

В Новый год забывают, что было, и ждут, что будет. Но прошлое всегда с нами. Эти 12 месяцев на СТВ оказались полны искусства.

Еще в феврале Минск вспоминал Михаила Савицкого, со дня рождения которого минул век. Столетний рубеж художник не перешагнул, но остались его картины. А в них не только ужасы войны и чернобыльская трагедия. Сюжеты мирной жизни, цикл портретов, работы монументального жанра – все это осталось нам. Главное – сделать выводы.

В культурную хронику страны вошли и съемки белорусского сериала «Пламя под пеплом». В кинопрокате зритель увидел историю про молодых разминеров, кто продолжал бороться с последствиями фашизма уже после 1945 года. Как отметил режиссер кинокартины, война не заканчивается капитуляцией. Ее эхо может тревожить на протяжении десятилетий. Потому надо ценить ту жизнь, которую мы имеем.

Пожалуй, лучше всего о войне знали герои наших следующих сюжетов. Дети из Донбасса приехали в Беларусь на реабилитацию. Из первых уст мы услышали жуткие истории, узнали про перечеркнутые судьбы. Гости рассказывали про отсутствие воды, света и свист боеснарядов. И благодарили за возможную передышку, за помощь и дружбу, которая продолжается уже не один год.

Безразличными наших людей точно не назовешь. В апреле мы наблюдали воссоединение сирийской семьи, чему способствовал Красный Крест. Двое братьев были разлучены с мамой на границе еще во время миграционного кризиса в 2021 году. Женщина попала в Польшу, а дети сначала долго оставались в буферной зоне, после – в больнице. 22 апреля благодаря волонтерам мальчики встретились с родителями в Бяла-Подляске, а 10-летний Карим наконец-то съел шоколад. Именно это желание озвучил нашей съемочной группе потерявшийся мальчик.

Особым событием уходящего года стал фестиваль национальных культур в Гродно. В течение четырех лет город тонул в затишье. Мешала эпидемиологическая обстановка. Потому торжественное шествие в июне, которое объединило представителей 30 стран, многие называли долгожданным.

И осенью культурная жизнь в Беларуси не думала затихать. Самобытным и по-настоящему национальным получился 29-й День белорусской письменности. Он прошел в Добруше, где открыли памятник Ивану Шамякину. Сегодня бронзовая скульптура весом в 10 тонн находится в сквере по проспекту Мира.

В этом году мы отпраздновали много юбилейных дат. В день рождения Якуба Колоса наша съемочная группа совершила паломничество в Николаевщину, где белорусский классик провел детские годы. Здесь же он написал свое первое стихотворение, за которое получил невероятное по меркам того времени вознаграждение – серебряный рубль.

Завершающим аккордом в фестивальной жизни страны стал кинофорум «Лістапад». Свыше 1 300 заявок из почти 90 стран, именитые режиссеры. Наш телеканал наблюдал за жизнью кинофестиваля. И, конечно, посетил не только официальные церемонии, но и мастер-классы. Особенностью «Лістапада» в 2022 году стало возвращение в регионы: около 50 белорусских городов, помимо столицы, увидели программу кинофорума.