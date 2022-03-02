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«Здесь есть всё необходимое». Женщин с детьми из Украины приняли в Беларуси. Их разместили в санатории

02 марта 2022 14:35
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Новости Беларуси. В гуманитарных целях границы Беларуси открыты всегда. 2 марта в Гомельском районе принимают женщин и детей из Украины. Они приехали из Черниговской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Две мамы с детьми взяли с собой только самое необходимое. Вещи умещаются в детской коляске. Их разместили в одном из местных санаториев.

Все подробности расскажет наш корреспондент Анна Корольчук.

«Здесь есть всё необходимое». Женщин с детьми из Украины приняли в Беларуси. Их разместили в санатории-1

Анна Корольчук, корреспондент:
Мы находимся в одном из санаториев Гомельского района в приграничной зоне, куда привезли сегодня две семьи, это две женщины и шестеро детей.

«Здесь есть всё необходимое». Женщин с детьми из Украины приняли в Беларуси. Их разместили в санатории-4

Здесь есть все необходимое: чистая постель, полотенца. Им раздали гигиенические наборы, предметы первой необходимости сотрудники Красного Креста. Всех, кто приехал, накормили горячим обедом. В санатории и дальше будут обеспечивать эти семьи питанием, а Красный Крест будет доставлять продукты.

«Здесь есть всё необходимое». Женщин с детьми из Украины приняли в Беларуси. Их разместили в санатории-7

Артем Карпенко, начальник отдела Гомельской областной организации Белорусского Красного Креста:
Если он нуждается в помощи, то мы всегда готовы прийти к этому человеку и оказать эту помощь. Соответственно, что сегодня мы и декларируем и делаем. Мы видим, что сегодня люди оказались в трудной жизненной ситуации, они прибыли в нашу страну и на данный момент нуждаются в нашей помощи. Дальше мы будем изучать их потребности, смотреть, как они здесь будут осваиваться. И что будет необходимо по мере необходимости, по мере возможности Гомельской областной организации помощь будет продолжена.

«Здесь есть всё необходимое». Женщин с детьми из Украины приняли в Беларуси. Их разместили в санатории-10

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# Международная политика # общество # Анна Корольчук # Артём Карпенко # Фотофакт

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