Новости по тегу #Журналистика

Лагерь «Дружные ребята» под Витебском в эту смену изменил привычный распорядок.
«Хочется пожелать коллегам, нашим прекрасным командам не останавливаться, постоянно двигаться!»
В рамках церемонии вручили благодарности и почетные грамоты работникам медиа за многолетний добросовестный труд.
Во времена фейков СМИ остаются защитниками правды и суверенитета страны. Об этом 4 мая заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на торжественной церемонии награждения руководителей и работников средств массовой информации.
Ребята смогли пообщаться с корреспондентами, редакторами, а еще преподавателями вуза.
Я по сути своей репортер. Действительно я могу сделать репортаж из чего угодно. Опыт, наверное, пытливый ум.
«Национальная библиотека – это не просто красивое здание, но это еще и очень красивое наполнение».
«Мы сегодня с вами, с журналистами, в одном окопе», – добавил помощник министра обороны.
В студии программы «Спорттаймер» мэтр отечественной журналистики, человек с большой буквы, образец для подражания, голос многих турниров Владимир Николаевич Новицкий.
Большой медиаразговор завершился на приятной ноте. Наградили победителей Республиканского конкурса «Пресс-код». Отобрать лучших было не просто – было подано около 360 заявок. 14 лучших работ отметили в семи номинациях и двух возрастных группах.
Форум объединил более 250 участников: от региональных корреспондентов до акул пера из крупных медиахолдингов.
Сейчас в учреждениях образования Минской области активно развивают медианаправление – ученики снимают репортажи, рассказывают о значимых событиях и берут интервью.
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