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Новости по тегу #Журналистика

Школьники из лагеря «Дружные ребята» познакомились с профессией журналиста
05 августа 2026 17:41

Школьники из лагеря «Дружные ребята» познакомились с профессией журналиста

Давайте будем на одной классной волне! Замгендиректора СТВ поздравил коллег с профессиональным праздником
07 мая 2026 08:43

Давайте будем на одной классной волне! Замгендиректора СТВ поздравил коллег с профессиональным праздником

В Минске прошла торжественная церемония ко Дню печати и Дню работников радио, телевидения и связи
05 мая 2026 18:21

В Минске прошла торжественная церемония ко Дню печати и Дню работников радио, телевидения и связи

В Совете Республики наградили представителей республиканских и региональных СМИ
04 мая 2026 17:32

В Совете Республики наградили представителей республиканских и региональных СМИ

Преподаватели журфака БГУ встретились с молодежью в Молодечно
03 апреля 2026 13:56

Преподаватели журфака БГУ встретились с молодежью в Молодечно

Ее голос знает вся страна – интервью с журналистом Тамарой Вятской
10 марта 2026 13:22

Ее голос знает вся страна – интервью с журналистом Тамарой Вятской

Алмаз знаний! Кто чаще всего посещает Национальную библиотеку и какие сокровища там можно найти? Интервью с Вадимом Гигиным
22 февраля 2026 08:49

Алмаз знаний! Кто чаще всего посещает Национальную библиотеку и какие сокровища там можно найти? Интервью с Вадимом Гигиным

Касинский: информационная война – неотъемлемая часть любых военных конфликтов
15 февраля 2026 07:23

Касинский: информационная война – неотъемлемая часть любых военных конфликтов

Голос белорусского спорта. Новицкий рассказал о курьёзах профессии и самом необычном репортаже
28 декабря 2025 18:33

Голос белорусского спорта. Новицкий рассказал о курьёзах профессии и самом необычном репортаже

XII Форум молодых журналистов в Минске! Узнали, как меняется медиасфера и что требуют от журналистов
23 декабря 2025 17:01

XII Форум молодых журналистов в Минске! Узнали, как меняется медиасфера и что требуют от журналистов

XII Форум молодых журналистов проходит в Минске
23 декабря 2025 08:53

XII Форум молодых журналистов проходит в Минске

«Медиа-Старт» для будущих журналистов! В Борисове прошёл уникальный семинар-практикум для школьников
08 декабря 2025 14:31

«Медиа-Старт» для будущих журналистов! В Борисове прошёл уникальный семинар-практикум для школьников