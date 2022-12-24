Поездка на границу с Украиной и посещение братских могил. Чем запомнился 2022-й корреспонденту СТВ Глебу Прокофьеву?

Новости Беларуси. Буквально неделя остается до Нового года, а тем временем мы продолжаем подводить итоги 2022-го. Он прошел под знаком исторической памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведь память об ушедшем важно сохранить без искажений и передать будущим поколениям. Это мы и делали в своих репортажах. Мы покажем все «Своими глазами». Каким же 2022-й запомнится нашему корреспонденту Глебу Прокофьеву?

Глеб Прокофьев, корреспондент:

В этом году, готовя материалы к эфиру, я побывал в разных уголках Беларуси. Память, историческая память – та связующая нить, которая безусловно объединяет наши города и нас, белорусов. И это не только знаменитые мемориальные комплексы, но и небольшие обелиски в глубинках. Так, в Брестской области наша съемочная группа посетила несколько небольших братских могил. В Малоритском районе установлена гранитная плита в память о погибших односельчанах в годы Великой Отечественной войны. За мемориалом ухаживают всей деревней от мала до велика. Главное, чтобы трагедия не повторилась, события не канули в Лету и никто точно не переписал историю на свой умышленный лад. Ведь как можно обелить действия карателей здесь, вблизи Домачево?

С началом войны воспитанников местного детского дома не успели эвакуировать и они оказались под оккупацией. За первый год часть малышей погибла от голода, болезней и медицинских экспериментов гитлеровцев. 23 сентября 1942 года оставшихся 53 ребенка вместе с воспитательницей, которая не бросила детей в трудную минуту, были вывезены в лесной массив на окраине деревни Леплевка и расстреляли.

Поверьте, здесь, у обелиска, сегодня плачут даже мужчины. Несомненно, мы помним нашу историю, а расследуемое Генеральной прокуратурой уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны позволит установить все факты. Запомнилась поездка и на белорусско-украинскую границу. Вслед за Польшей взялась за большую заборную стройку и Украина. Ограждение строят в 10-15 метрах от госграницы.

Поверх плит высотой около 4 метров в два ряда протянута колючая проволока. Около 3-4 железобетонных плит устанавливают ежедневно. И пока одни огораживаются, другие украинцы ищут в нашей стране дом. Ведь были материалы о тех, кто с радостью получил долгожданный белорусский паспорт, живет и работает на наших предприятиях.