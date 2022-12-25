Новая лыжная трасса открылась в Минске. Её уже успело опробовать руководство города

Новости Беларуси. Отправиться на лыжную прогулку теперь можно в столичном парке Павлова – там появилась трасса с искусственным снегом. Ее длина почти 1,5 километра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь планируют проводить занятия и турниры для школьников, доступна трасса будет и для жителей города. Покрытие выдерживает даже плюсовые температуры. Так что кататься здесь можно будет даже ранней весной.

Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси: Будет очень здорово, когда на этой трассе будет каждый день аншлаг и каждый день будут пробки. Для этого работают органы исполнительной власти, для этого работают министерство, ведомства.

Артем Цуран, заместитель председателя М ингори с полкома: Такие трассы появляются у нас с каждым годом все больше и больше, непосредственно, которые находятся возле жилья, чтобы минчанам было комфортнее позаниматься этим видом спорта. Помимо их, еще пять мы укатывали с использованием техники с естественным снегом.

Сергей Рубанов, первый заместитель главы администрации Московского района:

Планируем проводить здесь соревнования уже нашего, районного уровня, чтобы достойно наши дети наших школьных учреждений представляли себя на районных соревнованиях, а может быть даже и на республиканских.

Отметим, что только в столице таких лыжных трасс 16.