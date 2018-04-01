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«Дай Бог им силы и мужества пережить эту страшную трагедию». Неделя со дня пожара в ТЦ в Кемерово

01 апреля 2018 17:52
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Новости Беларуси. Ровно неделю назад Кемерово, Россию, да и весь мир потрясла жуткая трагедия. Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек, в том числе и 41 ребенка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Дай Бог им силы и мужества пережить эту страшную трагедию». Неделя со дня пожара в ТЦ в Кемерово-1

Беларусь не осталась в стороне от этой беды. Тысячи белорусов принесли цветы и свечи к российскому посольству в Минске и диппредставительствам в других городах. Беларусь скорбела вместе с Россией.

«Дай Бог им силы и мужества пережить эту страшную трагедию». Неделя со дня пожара в ТЦ в Кемерово-4

Губернатор Кемеровской области Тулеев подал в отставку после трагедии в ТЦ

«Дай Бог им силы и мужества пережить эту страшную трагедию». Неделя со дня пожара в ТЦ в Кемерово-7

Родители:
Машенька, Костенька…

«Дай Бог им силы и мужества пережить эту страшную трагедию». Неделя со дня пожара в ТЦ в Кемерово-10

У убитых горем родителей Маши и Кости, для которых жизнь потеряла смысл, в том адском пекле сгорели сразу трое близких: десятилетний сын, восьмилетняя дочь, гимнастка и отличница, и бабушка.

Систему безопасности ТЦ в Кемерово отключили за 15 минут до пожара

«Дай Бог им силы и мужества пережить эту страшную трагедию». Неделя со дня пожара в ТЦ в Кемерово-13

О том, что он остался сиротой – без мамы, папы и сестры – мальчику сказали, как только он вышел из комы.

«Дай Бог им силы и мужества пережить эту страшную трагедию». Неделя со дня пожара в ТЦ в Кемерово-16

Обезболивают душу Сергея Москаленко только слезы. Он хорошо помнит тот момент, как отец перед смертью вытолкнул его из окна полыхающей «Зимней вишни».

«Дай Бог им силы и мужества пережить эту страшную трагедию». Неделя со дня пожара в ТЦ в Кемерово-19

Врач:
Учитывая падение с четвертого этажа, черепно-мозговая травма легкая, сотрясение в легкой степени. Он был в сознании.

«Дай Бог им силы и мужества пережить эту страшную трагедию». Неделя со дня пожара в ТЦ в Кемерово-22

После страшных событий в Кемерово прошла ровно неделя. Душераздирающие кадры и жуткие сводки – 64 погибших.

«Память им – этим детям погибшим». В России скорбят по жертвам пожара в Кемерово

«Дай Бог им силы и мужества пережить эту страшную трагедию». Неделя со дня пожара в ТЦ в Кемерово-25

Общая боль и для белорусов: как личная драма, кажется просто нескончаемой.

«У детей было всё впереди, пришли просто поиграть». Белорусы продолжают нести цветы и игрушки к российскому Посольству в Минске

«Дай Бог им силы и мужества пережить эту страшную трагедию». Неделя со дня пожара в ТЦ в Кемерово-28

«Кемерово, мы с тобой» – это не пустые слова. К российскому посольству приходили сотни людей, чтобы молчаливо проститься.

«Трудно поверить, что в мирное время такое возможно». В Гомеле почтили память погибших в Кемерово

Да и вся страна на неделе погрузилась в траур в знак солидарности с Россией: цветы, свечи, приспущенные флаги, национальные телеканалы изменили сетку вещания. Не смогли остаться безучастными к беде дипломаты и политики.

«Дай Бог им силы и мужества пережить эту страшную трагедию». Неделя со дня пожара в ТЦ в Кемерово-31

«Об этом трудно говорить, об этом трудно молчать». Белорусские чиновники о трагедии в Кемерово

Валерий Малашко о трагедии в Кемерово: «Когда это дети – здоровые, полноценные, в расцвете развития – трудно умещается в сознании»

«Дай Бог им силы и мужества пережить эту страшную трагедию». Неделя со дня пожара в ТЦ в Кемерово-34

Разделила горе кемеровчан и большая семья Президента. Сыновья главы государства Виктор и Николай принесли к стихийному мемориалу у стен российского посольства цветы.

Сыновья Александра Лукашенко приехали почтить память жертв в Кемерово

«Дай Бог им силы и мужества пережить эту страшную трагедию». Неделя со дня пожара в ТЦ в Кемерово-37

Николай Лукашенко:
Соболезнуем всем белорусским народом. Мы вместе с российским народом, мы вместе с вами.

«Дай Бог им силы и мужества пережить эту страшную трагедию». Неделя со дня пожара в ТЦ в Кемерово-40

Виктор Лукашенко, помощник Президента Беларуси по национальной безопасности:
Родным и близким хотели бы пожелать: дай Бог им силы и мужества пережить эту страшную трагедию.

«Дай Бог им силы и мужества пережить эту страшную трагедию». Неделя со дня пожара в ТЦ в Кемерово-43

Дмитрий Лукашенко почтил память жертв трагедии в Москве на Манежной площади.

Видеофакт: по всей Беларуси 28 марта звучали автомобильные сигналы в память о жертвах в ТЦ в Кемерово

Белорусы всегда рядом и готовы помочь, не разделяя в большой беде горе на свое и чужое. 25 марта запомнится навсегда и тем, у кого в огненную ловушку попали родные и близкие, и тем, кто причастен к кроваво-красной западне, кому остается лишь только молить о прощении.

«Дай Бог им силы и мужества пережить эту страшную трагедию». Неделя со дня пожара в ТЦ в Кемерово-46

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# общество # Фотофакт # Виктор Лукашенко # Николай Лукашенко # Пожар в торговом центре в Кемерово

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