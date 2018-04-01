«Дай Бог им силы и мужества пережить эту страшную трагедию». Неделя со дня пожара в ТЦ в Кемерово

Новости Беларуси. Ровно неделю назад Кемерово, Россию, да и весь мир потрясла жуткая трагедия. Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек, в том числе и 41 ребенка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Беларусь не осталась в стороне от этой беды. Тысячи белорусов принесли цветы и свечи к российскому посольству в Минске и диппредставительствам в других городах. Беларусь скорбела вместе с Россией.

Родители:

Машенька, Костенька…

У убитых горем родителей Маши и Кости, для которых жизнь потеряла смысл, в том адском пекле сгорели сразу трое близких: десятилетний сын, восьмилетняя дочь, гимнастка и отличница, и бабушка. Систему безопасности ТЦ в Кемерово отключили за 15 минут до пожара

О том, что он остался сиротой – без мамы, папы и сестры – мальчику сказали, как только он вышел из комы.

Обезболивают душу Сергея Москаленко только слезы. Он хорошо помнит тот момент, как отец перед смертью вытолкнул его из окна полыхающей «Зимней вишни».

Врач:

Учитывая падение с четвертого этажа, черепно-мозговая травма легкая, сотрясение в легкой степени. Он был в сознании.

После страшных событий в Кемерово прошла ровно неделя. Душераздирающие кадры и жуткие сводки – 64 погибших. «Память им – этим детям погибшим». В России скорбят по жертвам пожара в Кемерово

Общая боль и для белорусов: как личная драма, кажется просто нескончаемой. «У детей было всё впереди, пришли просто поиграть». Белорусы продолжают нести цветы и игрушки к российскому Посольству в Минске

«Кемерово, мы с тобой» – это не пустые слова. К российскому посольству приходили сотни людей, чтобы молчаливо проститься. «Трудно поверить, что в мирное время такое возможно». В Гомеле почтили память погибших в Кемерово Да и вся страна на неделе погрузилась в траур в знак солидарности с Россией: цветы, свечи, приспущенные флаги, национальные телеканалы изменили сетку вещания. Не смогли остаться безучастными к беде дипломаты и политики.

Разделила горе кемеровчан и большая семья Президента. Сыновья главы государства Виктор и Николай принесли к стихийному мемориалу у стен российского посольства цветы. Сыновья Александра Лукашенко приехали почтить память жертв в Кемерово

Николай Лукашенко:

Соболезнуем всем белорусским народом. Мы вместе с российским народом, мы вместе с вами.

Виктор Лукашенко, помощник Президента Беларуси по национальной безопасности:

Родным и близким хотели бы пожелать: дай Бог им силы и мужества пережить эту страшную трагедию.