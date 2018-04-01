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Что показали проверки ТЦ, почему МЧС Беларуси закрывает магазины и как купить безопасные стройматериалы? Интервью с Владимиром Ващенко

01 апреля 2018 17:07
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Новости Беларуси. Об итогах и деталях проверок мест массового скопления людей доложат Президенту, но уже сегодня все факты нарушений доступны на специальной онлайн-карте, которую подготовили белорусские спасатели, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Об этом и не только в интервью с министром по чрезвычайным ситуациям.

На сайте МЧС Беларуси представили интерактивную карту с нарушениями в местах массового скопления людей

Результат вашей недельной работы – вот эта карта?

Что показали проверки ТЦ, почему МЧС Беларуси закрывает магазины и как купить безопасные стройматериалы? Интервью с Владимиром Ващенко-1

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Да, мы разместили информацию, как и договаривались. Здесь вынесены те объекты, которые мы проверили. Сегодня, нажав на любой источник в любой точке нашей страны, мы можем получить информацию о положении с обеспечением безопасности на этих объектах. Содержание путей эвакуации, выполнение требований по обучению, тренировкам – всё здесь расписано, и каждый может ознакомиться.

Что показали проверки ТЦ, почему МЧС Беларуси закрывает магазины и как купить безопасные стройматериалы? Интервью с Владимиром Ващенко-4

Торговые центры устроены по принципу «максимально долго удержать человека в этом помещении». Там нет окон, траектория движения выстроена таким образом, чтобы человек, пока дойдет до выхода, обошел все магазины, кафе и так далее. Как устроены крупные торговые центры с точки зрения пожарной безопасности?

Владимир Ващенко:
Надо сказать, что все новые объекты имеют достаточно высокий уровень обеспечения безопасности. Потому что их безопасность начинается с проектирования, где мы также участвуем, вместе с проектировщиками контролируем выполнение всех требований, которые сегодня заложены. И затем – в процессе строительства.

Больше проблем на тех объектах, которые перепрофилируются. Мы видим по России: Кемерово и ранее «Адмирал» – это объекты, которые приспосабливались. И не всегда была возможность рассчитать по нормам пути эвакуации и работу других систем безопасности. Желание предпринимателей получить больше прибыли – сдают в аренду помещение и ставят торговые точки на путях эвакуации, которые рассчитаны по проекту.

Что показали проверки ТЦ, почему МЧС Беларуси закрывает магазины и как купить безопасные стройматериалы? Интервью с Владимиром Ващенко-7

Поэтому мы сейчас приняли жесткие меры, как это требовалось, по наведению порядка. И продолжаем контролировать. Конечно, наша задача была не просто обозначить нарушения. Все объекты, в которых выявлены нарушения, у нас на контроле. Практически по всем нарушениям принимаются жесткие меры. Ряду объектов вынесены постановления запрещения эксплуатации, пока не будут устранены те нарушения, которые выявлены.

Что показали проверки ТЦ, почему МЧС Беларуси закрывает магазины и как купить безопасные стройматериалы? Интервью с Владимиром Ващенко-10

То есть какие-то магазины закрыли все-таки?

Владимир Ващенко:
Отдельные участки – да, и оборудование, и магазины. В первый же день, когда было дано поручение, обратились ко всем руководителям, ко всем владельцам, чтобы не ждали прихода спасателей, а навели порядок. Отдельные посчитали, что это не обязательно, поэтому пришлось принимать меры. Сегодня процесс пошел. Я думаю, эти меры подействуют.

Что показали проверки ТЦ, почему МЧС Беларуси закрывает магазины и как купить безопасные стройматериалы? Интервью с Владимиром Ващенко-13

Я думаю, что для хозяина любого магазина эта карта – самая лучшая мера. Она в абсолютно открытом доступе в интернете, и любой житель Минска или другого города Беларуси может найти свой магазин – есть ли там нарушения.

Что показали проверки ТЦ, почему МЧС Беларуси закрывает магазины и как купить безопасные стройматериалы? Интервью с Владимиром Ващенко-16

Владимир Ващенко:
Конечно, она на нашем сайте. Есть в этом плане отдельные возмущения, но это – законодательная норма. Мы обязаны. Это не наше желание, это наша обязанность – информировать население. Поэтому вместо возмущений необходимо принять меры и создать безопасные условия. Более того, если мы будем видеть, что бездействие продолжается, мы будем размещать фотографии и этих магазинов, и конкретных мест нарушений, и владельцев. Пусть люди видят, кто не хочет создавать безопасные условия.

К сожалению, много нарушений – применение не тех материалов, которые требуются по нормам. Мы эти вопросы очень жестко контролируем. Есть, конечно, и обиды отдельные проектировщиков и строителей. Стремятся удешевить, а мы это не позволяем сегодня делать.

Что показали проверки ТЦ, почему МЧС Беларуси закрывает магазины и как купить безопасные стройматериалы? Интервью с Владимиром Ващенко-19

По поводу стройматериалов, кстати. Сейчас очень много строймаркетов, строительных магазинов, где люди могут купить что-то, например, для облицовки стен дома. Вы проверяете эти материалы на предмет пожарной безопасности?

Владимир Ващенко:
Главная причина происшествий, связанных с гибелью людей, – это безответственное отношение к собственной безопасности. И мы сегодня именно на это обращаем внимание.

Что показали проверки ТЦ, почему МЧС Беларуси закрывает магазины и как купить безопасные стройматериалы? Интервью с Владимиром Ващенко-22

То есть не покупайте стройматериалы на рыке, только в проверенном магазине?

Владимир Ващенко:
Идем к людям, рассказываем. Конечно, надо консультироваться со специалистами. И в магазине могут проинструктировать, где можно применять, где нельзя применять, есть характеристики материалов. И мы всегда даем консультации. Прежде всего, должна быть ответственность за собственную безопасность.

# общество # МЧС Беларуси # Фотофакт # Владимир Ващенко

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