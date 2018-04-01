Что показали проверки ТЦ, почему МЧС Беларуси закрывает магазины и как купить безопасные стройматериалы? Интервью с Владимиром Ващенко

Новости Беларуси. Об итогах и деталях проверок мест массового скопления людей доложат Президенту, но уже сегодня все факты нарушений доступны на специальной онлайн-карте, которую подготовили белорусские спасатели, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Об этом и не только в интервью с министром по чрезвычайным ситуациям. На сайте МЧС Беларуси представили интерактивную карту с нарушениями в местах массового скопления людей Результат вашей недельной работы – вот эта карта?

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Да, мы разместили информацию, как и договаривались. Здесь вынесены те объекты, которые мы проверили. Сегодня, нажав на любой источник в любой точке нашей страны, мы можем получить информацию о положении с обеспечением безопасности на этих объектах. Содержание путей эвакуации, выполнение требований по обучению, тренировкам – всё здесь расписано, и каждый может ознакомиться.

Торговые центры устроены по принципу «максимально долго удержать человека в этом помещении». Там нет окон, траектория движения выстроена таким образом, чтобы человек, пока дойдет до выхода, обошел все магазины, кафе и так далее. Как устроены крупные торговые центры с точки зрения пожарной безопасности? Владимир Ващенко:

Надо сказать, что все новые объекты имеют достаточно высокий уровень обеспечения безопасности. Потому что их безопасность начинается с проектирования, где мы также участвуем, вместе с проектировщиками контролируем выполнение всех требований, которые сегодня заложены. И затем – в процессе строительства. Больше проблем на тех объектах, которые перепрофилируются. Мы видим по России: Кемерово и ранее «Адмирал» – это объекты, которые приспосабливались. И не всегда была возможность рассчитать по нормам пути эвакуации и работу других систем безопасности. Желание предпринимателей получить больше прибыли – сдают в аренду помещение и ставят торговые точки на путях эвакуации, которые рассчитаны по проекту.

Поэтому мы сейчас приняли жесткие меры, как это требовалось, по наведению порядка. И продолжаем контролировать. Конечно, наша задача была не просто обозначить нарушения. Все объекты, в которых выявлены нарушения, у нас на контроле. Практически по всем нарушениям принимаются жесткие меры. Ряду объектов вынесены постановления запрещения эксплуатации, пока не будут устранены те нарушения, которые выявлены.

То есть какие-то магазины закрыли все-таки? Владимир Ващенко:

Отдельные участки – да, и оборудование, и магазины. В первый же день, когда было дано поручение, обратились ко всем руководителям, ко всем владельцам, чтобы не ждали прихода спасателей, а навели порядок. Отдельные посчитали, что это не обязательно, поэтому пришлось принимать меры. Сегодня процесс пошел. Я думаю, эти меры подействуют.

Я думаю, что для хозяина любого магазина эта карта – самая лучшая мера. Она в абсолютно открытом доступе в интернете, и любой житель Минска или другого города Беларуси может найти свой магазин – есть ли там нарушения.

Владимир Ващенко:

Конечно, она на нашем сайте. Есть в этом плане отдельные возмущения, но это – законодательная норма. Мы обязаны. Это не наше желание, это наша обязанность – информировать население. Поэтому вместо возмущений необходимо принять меры и создать безопасные условия. Более того, если мы будем видеть, что бездействие продолжается, мы будем размещать фотографии и этих магазинов, и конкретных мест нарушений, и владельцев. Пусть люди видят, кто не хочет создавать безопасные условия. К сожалению, много нарушений – применение не тех материалов, которые требуются по нормам. Мы эти вопросы очень жестко контролируем. Есть, конечно, и обиды отдельные проектировщиков и строителей. Стремятся удешевить, а мы это не позволяем сегодня делать.

По поводу стройматериалов, кстати. Сейчас очень много строймаркетов, строительных магазинов, где люди могут купить что-то, например, для облицовки стен дома. Вы проверяете эти материалы на предмет пожарной безопасности? Владимир Ващенко:

Главная причина происшествий, связанных с гибелью людей, – это безответственное отношение к собственной безопасности. И мы сегодня именно на это обращаем внимание.