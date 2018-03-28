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Систему безопасности ТЦ в Кемерово отключили за 15 минут до пожара

28 марта 2018 10:04
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 Новости России. Систему противопожарной безопасности в торговом центре в Кемерово отключили за 15 минут до начала пожара. Об этом заявил руководитель компании, обслуживавшей пожарную сигнализацию в ТЦ. Его слова приводит ряд российских изданий. 

Игорь Полозиненко, руководитель компании, занимавшейся проектированием сигнализации: 
На 25 марта 2018 года на 15:55 система находилась в технически исправном состоянии. Насколько мне известно, система была отключена физически представителем охраны.  

По его словам, сигнализацию планово проверяли 20 марта, никаких неисправностей выявлено не было. В случае короткого замыкания система безопасности должна была перейти в автономный режим и проработать еще сутки. Специалист добавил, что система мониторинга активности сигнализации в «Зимней вишне» локальная, это означает, что информация о том, что ее отключили, не выходит за пределы ТЦ. 

«Они начали убегать, их не пропускали: «Идите по другой лестнице, идите в другую сторону» – очевидцы о пожаре в ТЦ Кемерово 

Трагедия в Кемерово произошла 25 марта. Жертвами, по предварительным данным, стали 64 человека, в том числе более 40 детей.   

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# Пожар в торговом центре в Кемерово # Игорь Полозиненко

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